Prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, candidat în județul Suceava la Senatul României, a transmis, duminică, o scurtă înregistrare video în care își prezintă locul de rugăciune din casă, de unde își „încarcă bateriile”, după cum a declarat. Liderul liberal a arătat că pe cuptor, alături de icoane, păstrează celebra „Lampă a lui David”, cu care a adus pentru prima dată în România Lumina Sfântă de la Ierusalim, la Paștele din 2009, precum și o candelă în care a spus că arde lumina adusă în acest an de Paști.

„Aici e kilometrul zero al vieții și al familiei mele. Pe cuptorul lui Flutur este lampa cu care s-a adus Lumina Sfântă în fiecare an în România, din 2009. În fiecare an o dau și cu ea merg să aducă Lumina Sfântă. Iar aici e chiar Sfânta Lumină, că a ajutat bunul Dumnezeu să o păstrăm. La noi pe sobă arde Lumina Sfântă, ca să știți. Iar aici este micul loc de rugăciune al nostru. Toate sunt minunate și aici este locul binecuvântat de Dumnezeu, unde încă în noiembrie avem Sfânta Lumină. De aici îmi încarc bateriile”, a arătat Gheorghe Flutur.

