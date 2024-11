Administrație

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, luni, că în premieră pentru această instituție, a decis împărțirea comisiilor de specialitate respectând întocmai rezultatul alegerilor locale din 9 iunie. La finalul ședinței în care membrii deliberativului au stabilit comisiile de specialitate, Gheorghe Șoldan a remarcat că spre deosebire de ultimele două mandate 2016-2020, respectiv 2020-2024, când un singur partid a deținut controlul tuturor comisiilor, de data aceasta a cerut respectarea întocmai a votului sucevenilor.

„Astfel fiecare partid politic are o reprezentare echitabilă, cu cel puțin o comisie, AUR o comisie, PNL două și PSD trei comisii. Am promis o altfel de administrație și, așa cum le-am spus și în ședința de astăzi colegilor mei, sucevenii așteaptă de la noi să muncim pentru județ. Să lăsăm la o parte rivalitățile politice, mai cu seamă atunci când vine vorba de proiectele pentru dezvoltarea județului Suceava. Va trece și această campanie electorală și, la final, peste patru ani, va conta ce am făcut împreună, ca echipă”, a spus Șoldan. Președintele CJ Suceava a ținut să le mulțumească tuturor consilierilor județeni pentru sprijin și i-a asigurat că în acest mandat va sublinia de fiecare dată meritele echipei și nu va lua el tot „caimacul”, „așa cum poate, prea mult timp, am fost obișnuiți”.

„Am anunțat, de asemenea, începerea unor audituri interne la Spitalul Clinic <Sf. Ioan cel Nou> Suceava și la Centrul Cultural <Bucovina>, urmând ca acestea să continue și în celelalte instituții subordonate Consiliului Județean. Toate aceste măsuri sunt pentru a ne asigura că instituțiile din subordinea Consiliului Județean lucrează la adevăratul lor potențial. Astăzi am făcut un pas înainte spre o administrație corectă, transparentă și dedicată locuitorilor județului nostru”, a transmis Gheorghe Șoldan.