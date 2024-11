Tutti frutti... cu dragoste (37). Mr. Bean

Preț.Un gangster celebru îi oferă proaspetei logodnice un superb colier de perle. Încântată, tânăra întreabă:– Sunt fantastice! Ştiu că nu se face, dar sunt foarte curioasă. Cât poate să coste aşa ceva? – Păi, cu aproximaţie, între cinci şi zece ani.

Banat.”Nota specifică a zonei, ”făloşenia" bănăţeanului, este perfect marcată de versuri ca : „Frunză verde buciniş / Nu-s fete ca pe Timiş / Înalte şi sprâncenate" /Şi prin dragoste plecate./ Măi Banat, ţară frumoasă /Unde-o fi a mea mireasă ? / ...O, tu june, junelaş / Baş d-afli ce mă rugaşi, / Că eu răspuns nu-ţi voi da/ Că nu eşti din ţara mea!” (din colecţia V. Cica) sau : ”Frunză verde de trifoi, / Te-ai lăudat mândro, la noi / C-ai catrinţă-n patru foi / Şi drăguţ cu patru boi, / Dar aseară la fântână / Te-am prins, mândro, la minciună, / C-ai catrință cu o foaie / Şi drăguţ numai... c-o oaie.”.

Mr. Bean(Rowan Atkinson). Rowan Atkinson s-a născut într-o familie din clasa mijlocie și a suferit teribil în copilărie din cauza bâlbâielii sale. De asemenea, a fost tachinat și intimidat la școală din cauza aspectului său. Curând a fost catalogat drept ciudat și a devenit un copil foarte timid și retras, care nu avea mulți prieteni, așa că s-a cufundat în lectură. Unul dintre profesorii săi a spus că nu era nimic remarcabil la el. Nu se aștepta ca el să fie un om de știință strălucit, dar le-a dovedit tuturor că se înșală. Admis la Universitatea Oxford, în timpul liber, a început să se îndrăgostească de actorie, dar nu a putut să joace din cauza tulburării sale de vorbire. Și-a obținut masteratul în inginerie electrică înainte de a apărea în filme sau emisiuni TV. După ce și-a obținut diploma, a decis să își urmeze visul și să devină actor, așa că s-a înscris într-o trupă de comedie, dar din nou, bâlbâiala i-a stat în cale. Multe posturi TV l-au refuzat, iar el a fost devastat, dar în ciuda numeroaselor refuzuri, nu a încetat niciodată să creadă în el însuși. Avea o mare pasiune pentru a-i face pe oameni să râdă și știa că este foarte bun la asta. A început să se concentreze din ce în ce mai mult asupra scheciurilor sale de comedie originale și curând și-a dat seama că poate vorbi fluent atunci când interpretează un personaj. El a găsit o modalitate de a-și depăși bâlbâiala și a folosit-o și ca sursă de inspirație pentru actorie. În timp ce studia pentru profesorul său, Rowan Atkinson a creat personajul bizar, suprarealist, zăpăcit și vorbăreț, cunoscut drept Mr. Bean. Asta (”Dl Fasolă”) l-a făcut celebru în întreaga lume și, în ciuda tuturor obstacolelor cu care s-a confruntat din cauza aspectului său și a tulburării de vorbire, a demonstrat că, chiar și fără un corp atletic sau o față de Hollywood, poți deveni unul dintre cei mai iubiți și respectați actori din lume. Povestea de succes motivațională a lui Rowan Atkinson este atât de inspirată pentru că ne învață că, pentru a reuși în viață, cele mai importante lucruri sunt pasiunea, munca grea, dedicarea și să nu renunțăm niciodată, pentru că nu contează care sunt sentimentele și slăbiciunile noastre. (Web)

Poezie.”Pre Sfântu’ Valentin, de az’,/L-adăst, în zori, să vină:/Să-ţi stau, fecioară, în pervaz,/Fiindu-ţi Valentină./Te scoli şi, scumpe,-mbraci cămeşi,/Ca să-i treci pragul, iată;/Şi fată eşti, dar n-ai să ieşi,/Din încăpere, fată./Pre sfinţii ăi din călindar,/Băieţii-aşa-s, cu toţii,/Orice mustrare e-n zadar:/Hoţi din născare-s hoţii./Tu spui: „Vorbeai de nuntă, vai,/Cât nu mă dasem ţie!”/Iar el: „De nu mi te dădeai,/Acum mi-erai soţie.” (William Shakespeare, ”Un cântec al Opheliei”, traducere Şerban Foarță).

Consolare.Bulă, dacă de ziua îndrăgostiților nu ești îndrăgostit, nu dispera. Ce, de sâmbăta morților ești mort?

Romantism.Ea și el, la o cină romantică… Ea: – Întreabă-mă orice. El: – Plătim jumi’-juma’?

Educație.La împlinirea vârstei de 16 ani, mama lui Bulă consideră că acesta este suficient de mare și îi cere soțului ei să-i dea primele explicații în legătură cu viața sexuală. -Spune-i și tu cum e la pisici, la câini și la alte animale. -Bulă, mai ții minte când am fost cu tine la țară? -Da, tată. - Când am luat fetele popii și le-am dus în hambar? - Da, tată. - Știi ce le-am făcut de au început să chicotească? - Cum să nu, tată, a fost super! - Ei bine, fiule, așa e și la câini, la pisici și la alte animale.

Noapte bună."Zici "Noapte bună"? Nu, iubita mea!/De ne-ar surâde-n veci, stea lângă stea,/E tot duşmană noaptea, ce desparte,/În loc să lege dulce pân' la moarte.../Ah, de-am rămâne veşnic împreună,/Atunce numai fi-va noapte bună!" (P. B. Shelley).

Sub iarba câmpului.”Am pus să moară-n umbră, într-o carte/pe care-o ştiu cuvânt după cuvânt,/petale vii şi tinere de flori, -/să-mi mai aduc aminte uneori/de cei plecaţi departe,/de cei ce nu mai sunt./Şi răsfoind cu mâini şovăitoare,/într-un târziu, de dorul nimănui,/din cartea veche-mi cade-o floare:/Suntem mereu tot mai puţini sub soare,/și tot mai mulţi sub iarba câmpului...” (Otilia Cazimir)

Cântec suav.”Luni facem numai treburi cu folos!/Cu cîrpe și căldări spălăm pe jos,/Batem covoarele de prafuri și zulufi/Căzuți de unde nu te-aștepți, cu pămătuf/Ștergem oglinzile de-mbrățișări mai deocheate/Cînd tu stai ba pe burtă, ba pe spate,/Ai strâmbături cu limba și cu gura/De parca-i stoarce-n dinți roua sau mura/Și-n ceasul prînzului ne dăm de-a dura./Eu curăț cu sfințenie cartofii mov,/Tu pui la cale giumbușlucuri de alcov/Pentru la noapte, spre-a ne iubi zob,/Căci nu mai ținem seama nici de sfinți,/Ci coapsele și sînii ți-i alinți/Și spui o droaie de necuviinți...” (Emil Brumaru)

Dar.Badea Gheorghe merge la doctorul cel vestit, cu o sarsana plină cu bunătăţi. Intră în cabinet, o desface şi-l îmbie pe acesta: – Da’ serviţi, domn’ doctor, îs bune, îs bio, îs de la ţară, îs iecologice! Şi numai ce nu-i pune pe birou cârnaţi, caltaboşi, jumeri, slană, brânză, mere, prune, ceapă, cartofi…– Păi bine, măi Gheorghiţă, cum să le iau pe toate astea fără bani?, întreabă doctorul aparent jenat. – Nicio problemă, zice Gheorghe scoţând portofelul din buzunar, am adus şi bani!

Meniu.Doctorul intră într-un restaurant și se așază la o masă. Vine chelnerul și îi spune politicos: – Am picioare afumate, ficat în sânge, rinichi murați…La care doctorul foarte nervos îi replică: – Măi omule, eu am venit aici să mănânc, nu să-ți ascult necazurile!

La poarta Raiului… Se aude „cioc, cioc” la poarta Raiului. Sfântul Petru deschide. În fața ușii, nimeni. Peste 5 minute, iar „cioc-cioc”. Sfântul Petru iar deschide, se uită în jur, nu e nimeni. Iar „cioc-cioc”. De data asta, sfântul Petru era pregătit după ușă, smulge ușa cu putere și apucă să-l vadă pe unul care dispărea rapid. – Care ești, măi, de te ții de prostii, bați la ușă și te joci cu nervii mei! Nesimțitule! La care omul, cu tristețe în glas, depărtându-se în viteză: – Ce să fac, dacă mă tot resuscitează, parțial, ăștia de la ISU!? Iertare, Sfinte!

Virginitate.Două prietene. – Spune-mi, dragă, tu ești virgină? – Încă nu.

Plăcere.El: - Iubito, ca să ne îmbunătățim viața sexuală... spune-mi, sincer cum..., cam ce-ți place ție, cel mai mult!? Ea: - Sincer? Tipul de la parter...

Sănătate!– Ce faci, omule, că nu ne-am văzut de mult!? – M-am însurat. – Eh, lasă... important este că ești sănătos...!