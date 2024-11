Infrastructură

Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că luni au fost depuse trei oferte pentru tronsonul de autostradă A7 Pașcani – Dolhasca. Gheorghe Flutur a spus că prima ofertă vine din partea asocierii SA & PE CONSTRUCT SRL – Pedition UMB SRL – Tehnostrade SRL din România, a doua din partea asocierii DAN LIN XXL SRL – INTERTRANS COM INTEX SRL tot din România, iar cea de-a treia ofertă este de la WeBuild SPA Milano din Italia.

„Am urmărit constant acest proiect încă din perioada în care am fost președinte al Consiliului Județean Suceava, de la momentul semnării finanțării pentru studiul de fezabilitate și până în prezent. M-a bucurat noutatea de la CNAIR de astăzi privind depunerea ofertelor și sper că analiza acestora, care va dura aproximativ 2-3 luni, va fi urmată rapid de începerea lucrărilor. Termenul proiectului este de 30 de luni: 6 luni de proiectare și 24 de execuție, iar valoarea maximă a acestuia este de 3,88 miliarde lei fără TVA”, a precizat Flutur.

El a arătat că proiectul include trei noduri rutiere, Tătăruși – Heci, Dolhasca – Budeni și Roșcani – Liteni, și, de asemenea, vor fi construite un pasaj de peste 800 de metri, patru parcări de scurtă durată și două spații de servicii. „Contractul este finanțat prin Programul de Transporturi 2021-2027, ceea ce ne oferă speranța că tronsonul va fi finalizat până la jumătatea anului 2027. În zilele următoare, se așteaptă lansarea aceleiași proceduri pentru tronsonul Roșcani – Liteni, ceea ce conturează tot mai mult speranța că, până la sfârșitul anului 2027, Suceava va fi conectată la rețeaua de autostrăzi a României, inclusiv către București”, a declarat Flutur.

El a ținut să precizeze că a fost legat sufletește și profesional de acest proiect, fiind liderul politic care l-a trecut „cu propria mână” în programul de guvernare. „În plus, am făcut eforturi să fie inclus în Master Planul de Transporturi, având în vedere că inițial nu fusese prevăzut. Am susținut alocarea de fonduri specifice prin Programul Operațional de Transporturi, deoarece acest tronson nu a fost inclus în PNRR, ceea ce a fost o eroare majoră, aducând o întârziere de aproape doi ani față de alte regiuni din țară. Suceava și Botoșani au fost astfel discriminate, dar în sfârșit am reușit să remediem această situație”, a afirmat Gheorghe Flutur.

El a amintit că a participat constant la ședințele de progres cu proiectanții, a colaborat cu instituțiile statului, primării, instituții avizatoare și a mediat diferite neînțelegeri și blocaje, fie ele de proprietate, fie de procedură. „Le mulțumesc tuturor celor implicați, inclusiv CNAIR și Ministerului Transporturilor, pentru contribuția lor la avansarea acestui proiect esențial pentru regiunea noastră”, a încheiat Flutur.

