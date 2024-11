Execuție bugetară

Aleșii locali suceveni, care și-au preluat recent mandatele, s-au întrunit joi, 31 octombrie, într-o primă ședință extraordinară, în care au discutat și execuția bugetară pe primele 3 trimestre ale anului.

Scopul acesteia este de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, iar tocmai la aceste aspecte noua conducere a Primăriei Suceava a venit cu critici ”acide” la adresa celor aflați până atunci la conducere.

”Conform legii, este obligatoriu să supunem aprobării Consiliului Local pentru fiecare trimestru finalizat, până la sfârșitul lunii următoare, analiza execuției bugetare. Pentru trimestrul III obligația este să fie făcută până la 31 octombrie. O facem noi pentru că vechea administrație a evitat s-o facă, din motive care îmi scapă. Poate din lipsă de timp. Nu cred că a fost vreo jenă față de nivelul execuției sau poate că da. Ceea ce vreau să remarc este nivelul foarte scăzut al execuției veniturilor, care sunt determinante în realizarea obiectivelor”, a spus economistul Vasile Rîmbu, noul primar al Sucevei.

Acesta a condamnat fățiș practicile administrației anterioare, de ”supraestimare a veniturilor, în scopul de a angaja cheltuieli fără acoperire din încasări”.

”Ne încălzim cu capitolul cheltuieli la diverse obiective știind de la început că resursele, veniturile sunt de o altă dimensiune, însă dă bine și mai calmează anumite spirite. Când spun de supradimensionare a veniturilor o să vă dau un singur exemplu.

La impozitul pe clădiri persoane fizice în anul 2023 prevederile bugetare au fost de 25 de milioane de lei. Realizările în anul 2023 au fost de 12 milioane de lei, iar în anul 2024 apare la prevederi cu 33 de milioane de lei, deci de 3 ori mai mult decât realizatul anului 2023....

Trebuie să fim foarte sinceri cu noi atunci când determinăm veniturile pentru că ne trezim în situația în care generăm plăți restante. Ne propunem ca în anul 2025 să fim foarte realiști atunci când determinăm veniturile”, a precizat Vasile Rîmbu, care a menționat că lucrează deja cu Irina Vasilciuc, administratorul public, la proiectul de buget pe anul viitor.

Noul primar consideră că defazarea veniturilor față de cheltuieli a dus la situația actuală, în care Primăria Suceava înregistrează plăți restante și penalități de aproape 67 de milioane de lei (13 milioane de euro).

”Vom lichida aceste plăți restante, însă durerea este că atunci când fac alocări de la guvern cei care înregistrează plăți restante sunt penalizați. O s-o înghițim și pe asta, dar sper ca prin maniera pe care v-am propus-o și cu care sunt sigur că veți fi de acord, de a evolua pe terenul realismului, să evităm ceea ce v-am descris. Nu vreau să dau niciun fel de notă, niciun fel de culoare situației, însă ilustrativ este și disponibilul pe care l-am găsit în cont odată cu preluarea mandatului, o mare performanță pe care eu nu cred că aș fi putut s-o am: zero. Zero. Acum suntem cu un disponibil de vreo 200.000 de lei. Nu-i bai, ne vom redresa. Am luat-o ușor, am acoperit o serie de dări obligatorii față de bugetul statului, care pot avea și alt iz decât cel de neatenție”, a adăugat Vasile Rîmbu.

O altă remarcă dură a noului primar a vizat procentul extrem de mic realizat la secțiunea ”Dezvoltare”: 12%.

”Asta indică faptul că proiectele vânturate în spațiul public sunt doar pe listă, nu în derulare. Misiunea noastră va fi să ne axăm foarte mult pe dezvoltare reală și palpabilă în comunitatea noastră”, a concluzionat Rîmbu.

Conform execuției bugetare aprobate, raportat la prevederile bugetare trimestriale, bugetul Sucevei înregistrează o execuție de 35% la partea de venituri și 34,95% la partea de cheltuieli.

De menționat este faptul că gradul mic de execuție la venituri și cheltuieli pe partea de dezvoltare este cauzat de proiectele depuse de municipiul Suceava la finanțare prin PNRR, la care banii nu au fost încasați, dar vor veni, pe măsura derulării proiectelor.