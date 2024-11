Calendar

Prima vacanță a acestui an școlar se apropie de final, elevii și preșcolarii urmând să se reîntoarcă în clase de luni, 4 noiembrie. Pentru aceștia începe cel de-al doilea modul al acestui an școlar, care se întinde până vineri, 20 decembrie 2024. Următoarea vacanță este cea aferentă sărbătorilor de iarnă, care este de două săptămâni și jumătate în acest an, de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marți, 7 ianuarie 2025.

La nivelul județului sunt peste 110.000 de elevi și preșcolari repartizați în 724 unități de învățământ.

După vacanța de iarnă, acestea se redeschid pentru modulul al treilea, care începe miercuri, 8 ianuarie 2025, și se desfășoară până vineri, 21 februarie 2025.

Vacanța de schi/mobilă, de o săptămână, este programată în perioada 24 februarie - 2 martie 2025.

Modulul 4 se întinde de luni, 3 martie 2025, până joi, 17 aprilie 2025, fiind urmat de vacanță, din 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025.

În fine, ultimul modul, cel cu numărul 5, începe de luni, 28 aprilie 2025, și se termină vineri, 20 iunie 2025, urmat fiind de vacanța de vară, de sâmbătă, 21 iunie 2025.

Tot în acest an școlar, programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.