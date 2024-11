N-ai economisit... vine Dan

Eterna întrebare a celor care pun în antiteză sistemele democratice și pe cele autocratice sub aspect economic, și implicit social, administrativ, diplomatic etc., este mai actuală ca oricând. Care este preferabilă într-o anumită zonă a lumii (țări, grupuri de națiuni), într-un anumit moment al dezvoltării unei zone (foarte important, dar neglijat!) și care este efectul social în timp? Se preferă democrația cu avantajul incontestabil pe care libertățile individuale și de grup le aduc pe planul dezvoltării societății, dar și cu "problemele" legate de "diversitate" prost și abuziv înțeleasă, de instaurarea unei adevărate dictaturi a minorităților (libertate fără limite!), de specularea intensă a portițelor legale în folosul celor fără scrupule sau de anarhia pe plan socio-cultural? Sau este de dorit un regim autoritar care presupune (fals!) o stabilitate economică și socială, planificare centralizată în toate domeniile vieții statale (spre exemplu, în România lui Ceaușescu, până și Mentosanul era repartizat centralizat pe județe și localități!) în condițiile lipsei libertăților individuale, controlului exercitat de "brațul înarmat al partidului" și realizării unei "vieți noi și fericite pentru popor" doar reprezentanților politici ai săi!

Am avut ocazia după 1980 să cunoaștem și o combinație a sistemului "capitalist" în economie cu "socialismul biruitor" în viața politică, socială, culturală etc. după principiul superb enunțat de tovarășul Deng Xiaoping: "Nu contează ce culoare are pisica, important este să prindă șoareci!" Această politică apărută în China și preluată de alte state din zonă (Vietnam, Laos, Cambodgia etc.) a avut succes, dar viitorul "nu sună chiar bine"! Problemele legate de controlul exagerat și abuziv în multe cazuri în economie, șomajul foarte mare (peste o treime din absolvenții de studii superioare), neîncrederea generală în politica economică și administrativă, fuga capitalului și "creierilor" din țară etc. arată limitele acestei combinații. Cred și se poate ca democratizarea inclusiv economică să se manifeste și în aceste țări odată cu "schimbul de generații" și de mentalități! S-a întâmplat în alte dictaturi din Extremul Orient, precum Coreea de Sud, Taiwan sau Singapore, care au devenit "tigrii" dezvoltării economice! E drept că acele dictaturi erau "de dreapta" și dependente financiar, politic și militar (există baze militare!) de SUA!

Nostalgicii PCR-ului ne exemplifică succesele în "construcția socialismului" cu realizări mari precum Canalul Dunăre - Marea Neagră, Transfăgărășan, fabricile de autovehicule etc., de parcă țările "capitaliste" ar fi rămas mult în urmă! Înainte de război, România era numită "Belgia Orientului" pentru că ne asemănăm sub foarte multe aspecte. Unde au ajuns ei, unde noi? Nemții din Vest au ajuns să fabrice Mercedes, iar cei din Est, Trabant! Sub toate aspectele, practic democrațiile au câștigat competiția! Inclusiv sub aspectul "grijii față de om", atât de des clamată de comuniști, care se făceau că nu văd vânzarea alimentelor de bază pe "cartelă"!

Este societatea "capitalistă" egoistă, lipsită de empatie și obsedată de acumularea averii? Da! Toate societățile!! Ființa umană este astfel construită, nu vrea să împartă averea cu semenii săi. Churchill spunea că societatea capitalistă împarte populația în săraci și bogați, iar cea comunistă o egalizează în sărăcie! Practica ne-a demonstrat că aceasta este realitatea! Libertatea permite celor harnici, cu inteligență peste medie și curaj antreprenorial să devină bogați! Câte megacompanii au pornit dintr-un garaj? Și până la urmă, ce alegem? Libertatea economică, politică, socială, religioasă sau pseudo-siguranța unei dictaturi? În Constituția SUA se arată (aproximativ) că toți avem dreptul de a ne căuta "fericirea" și au găsit-o până în 1990, dar și acum, cei cu "drepturi speciale" (salarii, facilități și o mulțime de beneficii). Ceilalți putem critica, vorbi, înjura! Tot este un câștig acum! Dar democrația este șchioapă atâta timp cât sunt cetățeni mai "egali" decât majoritatea! Să alegem libertatea cu beneficiile ei și nu mila prim-secretarului!!

Dan Strutinschi