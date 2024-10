Cifre palpabile

Proiecte de aproape 10 milioane de euro sunt în derulare în comuna Dărmănești. E vorba de două proiecte majore, la care se vor adăuga proiecte mai mici, dar importante pentru comunitate. Toate acestea vor fi implementate în al cincilea mandat al primarului PNL Dan Chidoveț, care în cursul zilei de miercuri, 23 octombrie, a depus jurământul de credință, la fel ca și cei 15 consilieri locali ai comunei Dărmănești.

Ședința de învestire a avut loc în prezența secretarului general al Prefecturii Suceava, Claudia Nechifor, a deputaților PNL Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, dar și a administratorului public al județului Suceava, Irina Vasilciuc.

De la această ședință festivă nu au lipsit câțiva primari prieteni, respectiv Eduard Dziminschi, de la Moara, Mugurel Bocancea, de la Todirești, dar și Adrian Frîncu, de la Calafindești.

”Față de momentul în care am venit primar și nu funcționa nici măcar iluminatul public spun eu că am mai făcut câte ceva. Pentru viitor am contracte în execuție și proiecte care urmează a fi implementate în valoare de circa 10 milioane de euro. Pe Anghel Saligny sunt două investiții mari, una de două milioane de euro la drumuri, și alta de înființare infrastructură inteligentă de gaze naturale, în valoare de 7,35 milioane de euro. În afara de aceste proiecte, tot circa 10 milioane de euro am adus din fonduri europene sau guvernamentale. Suntem prima comună pe zona Moldovei care am absorbit cele mai multe fonduri europene, în patru proiecte. Și în acest mandat vreau să fac lucruri frumoase și să colaborez bine cu echipa de consilieri”, a arătat primarul Dan Chidoveț.

Primarul Chidoveț, felicitat pentru ce a realizat în comună

Invitații la acest eveniment au avut cuvinte de apreciere la adresa primarului Dan Chidoveț, inclusiv colegii primari, care au mărturisit că l-au avut ca exemplu de bune practici.

”Ați reușit să închegați o echipă politică liberală care ne face cinste. Așa modest cum îl știm, când vorbea de multitudinea de proiecte cu finanțare europeană ne spunea că a fost noroc, dar nu e așa, pentru că în spatele fiecărui proiect stau ore, zile, luni și uneori ani de muncă. Știu că este un apetit în administrațiile locale de a accesa fonduri guvernamentale pentru că este mai ușor de accesat și prin voință politică lucrurile funcționează mai bine pentru comunitate. Adevăratele proiecte cu fonduri mari sunt cele cu fonduri europene, proiecte care presupun un volum foarte mare de muncă, dar care aduc bunăstare pentru comunitate”, a spus deputatul Ioan Balan.

Comuna condusă de Dan Chidoveț a fost comparată cu un mic oraș, iar munca s-a făcut în echipă pentru a ajunge la acest rezultat.

”La Dărmănești e un nivel de trai urban, iar mereu am dat ca exemplu această comună. Mai e de lucru și după patru mandate, dar votul masiv pe care l-a primit domnul primar spune foarte mult de încrederea de care se bucură în această localitate, dar o încredere care a fost câștigată prin muncă”, a menționat și deputatul Bogdan Gheorghiu.

”Aici este o echipă și trebuie mulțumit fiecăruia în parte pentru munca depusă, inclusiv doamnei secretar general al Primăriei Dărmănești, care ține lucrurile în legalitate. Momentele festive sunt puține, dar astăzi țin să îl felicit pe primar pentru noul mandat, dar și pe consilierii aleși”, a transmis Irina Vasilciuc, administratorul public al județului Suceava.