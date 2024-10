Susținere

Primarul liberal al comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, a prezentat miercuri seară, la lansarea programului prezidențial al candidatului PNL, Nicolae Ciucă, „România prosperă și sigură”, modelul de succes al unei administrații din mediul rural. Valentin Luță a vorbit la acest eveniment național al PNL la propunerea liderului liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, iar pe lângă prezentarea comunei sale, primarul PNL le-a cerut membrilor de partid să aibă o atitudine de învingător și s-a declarat convins că Nicolae Ciucă va fi președintele României. Luță le-a spus celor prezenți că în 2016 a preluat primăria cu datorii de două milioane de euro, iar acum poate să spună că cetățenii se bucură de condiții civilizate de trai. Primarul a mai adăugat că Horodnic de Sus are mai multe programe unice în țară, printre care oferirea unei mese calde elevilor, înființarea unei societăți proprii de construcții care are o stație de asfalt, precum și un proiect de construcție de case tradiționale din Bucovina pentru tineri.

„Comuna Horodnic de Sus este astăzi, prin voia lui Dumnezeu, una dintre comunele cu cetățeni care trăiesc decent. Avem apă, canalizare, lucrăm la rețeaua de gaz, avem toate școlile reabilitate, avem grădinițe și avem oameni frumoși. Pentru că despre oameni este vorba, domnule președinte. Se spune că un părinte are o inimii pentru fiecare copil. Eu nu o să vă doresc să aveți câte o inimă pentru fiecare român, că mulți nu merită inima dumneavoastră. Dar vă doresc să aveți o inimă mare pentru toată România și să nu faceți diferențe, cel puțin după ce veți prelua mandatul, de culoare politică, de regiune sau de orice altă natură. Președintele României este al nostru, al tuturor, așa cum un primar este al întregii comunități. De aceea, dragi colegi liberali, aveți toată încrederea că domnul președinte Nicolae Ciucă va avea o inimă mare pentru toată România”, a spus Valentin Luță.

El a adăugat că acum este convins că Nicolae Ciucă este primul om pentru care merită cu adevărat să se lupte pentru a ajunge la Cotroceni.

Primarul Luță le-a cerut ferm liberalilor să aibă o atitudine de învingător pentru că nu este normal ca PNL să fie la un procent de 15%

Valentin Luță a avut și câteva cuvine mai critice, considerând că nu este posibil ca PNL să ajungă la un procent de 15%. „Am trecut în drumul spre această locație pe lângă statuia lui I.C. Brătianu și m-am simțit mândru. Dar când am ajuns aici în sală am văzut fețe posomorâte, care nu îmi dau încrederea că suntem câștigători. De ce am ajuns aici? Ar trebui să ne facem un proces de reabilitare cât de rapid. Domnul președinte Nicolae Ciucă a preluat acest partid într-o conjunctură zic eu independentă de voința lui la momentul respectiv. Și faptul că a ajuns să candideze la funcția cea mai înaltă a statului Român este voia bunului Dumnezeu, așa cum el a spus. Și voia bunului Dumnezeu, și voința poporului român va fi să fie președintele României. Dar noi, liberalii, trebuie să avem atitudine de învingători. Nu văd lucrul ăsta acum. Îmi pare foarte rău. Noi suntem soldații de la Suceava, cei 50 de primari liberali care sunt sub comanda dumneavoastră, și vă promitem că vom lupta până la ultima picătură de sânge liberal”, a transmis Valentin Luță.

El a vorbit și despre credință, dându-l ca exemplu pe marele voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. „Nu a rămas nimeni în istoria acestui popor, decât cei care au avut credință în Dumnezeu, asumată. Iar ceea ce s-a scris despre Ștefan cel Mare și Sfânt nu sunt povești. Totul a făcut prin credința în bunul Dumnezeu. Și uitați-vă la această Moldovă care dăinuie de peste 500 de ani. Credință adevărată și nu doar în campanie electorală. Credința asumată prin fapte și nu prin vorbe. De aceea, domnule președinte, cum v-am spus și la Horodnic de Sus, fiți natural și faceți abstracție de toți cei care vă șoptesc lucruri, care poate cu interes sau mai puțin interes, și să ne iertăm unii pe alții, că așa e frumos și plăcut de Dumnezeu”, a spus Valentin Luță.

În final, el a ținut să-i ofere lui Nicolae Ciucă o icoană cu Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, „care să vă călăuzească în tot ce veți face de acum încolo ca să câștigați aceste alegeri”. El a scos din traista bucovineană cu care a urcat pe scenă și câte un dar pentru cei care se vor afla pe primele două locuri în finala prezidențială. Darul pentru primul loc, o sticluță cu schinduc, i-a fost oferit lui Nicolae Ciucă, în timp ce despre darul pentru locul doi, o statuetă cu Gânditorul de la Hamangia, confecționată la Marginea, a spus că este pentru cel care va trebui „să se gândească foarte mult de ce a candidat împotriva domnului general”.