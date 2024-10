Critici

Consilierul local câmpulungean și candidat USR Suceava la Senat, Daniel Popescu, a declarat că lipsa de respect și opulența de partid au umbrit ceremonia de învestire a consilierilor locali la Câmpulung Moldovenesc. Daniel Popescu a spus că în cursul zilei de miercuri, alături decolega sa Cristina Piticari, au fost martorii unui moment ce ar fi trebuit să fie solemn și demn, dar care a fost transformat într-un adevărat spectacol de laude sinistre și autopromovare de către reprezentanții PNL.

„Mi se pare incredibil cum reprezentanții PNL tratează astfel de evenimente solemne ca pe o scenă pentru a-și adula propriii lideri, ignorând complet esența momentului și nevoile reale ale comunității. Este o demonstrație clară că pentru ei politica este doar un joc al intereselor și al promovării de grup, nu al soluționării problemelor reale ale orașului”, a declarat Daniel Popescu la finalul ședinței.

El a adăugat că în timp ce comunitatea așteaptă soluții la problemele locale, ședința de învestire a fost umbrită de „un spectacol absurd” susținut de doi parlamentari PNL și de primarul în funcție, care au ținut ode fără sfârșit la adresa unui fost președinte de consiliu județean, „în stilul unui cult al personalității demn de era comunistă”. „Un moment care trebuia să fie dedicat tuturor aleșilor locali, indiferent de partid, s-a transformat într-un prilej de autopromovare și laude fără fundament, făcând evidentă lipsa de respect față de consilierii din alte formațiuni politice și, mai ales, față de câmpulungeni”, a continuat Daniel Popescu.

În același timp, Cristina Piticari, aflată la al doilea mandat, a adăugat: „În ultimii ani, cetățenii ne-au transmis că orașul nostru nu și-a atins nici măcar jumătate din potențialul său, și totuși, vedem cum aceiași oameni rămân blocați în discursuri goale și festivisme. Noi ne angajăm să schimbăm această abordare, să luptăm pentru resurse folosite corect și să ne asigurăm că fiecare câmpulungean va avea o voce.”

Imediat după ceremonie, cei doi consilieri USR au ținut să demonstreze că nu au venit în Consiliul Local pentru festivisme, ei depunând patru solicitări ferme la registratura primăriei, abordând subiecte pe care le consideră de maxim interes pentru cetățeni, respectiv stația de epurare, ei considerând că mirosul pestilențial care persistă de peste 12 ani este o problemă de sănătate publică ce nu poate fi ignorată. „Apoi am abordat conflictul cu Fritehnic SRL. Situația absurdă în care firma de salubrizare execută silit Primăria pentru 1,5 milioane de euro ridică întrebări serioase despre gestionarea fondurilor publice și competența administrativă. În același timp, am atras atenția asupra neînscrierii orașului în Programul Rabla Local. Deși 29 de primării din județ au reușit să participe, Primăria Câmpulung Moldovenesc a rămas în afara acestui program, ratând o oportunitate de mediu extrem de importantă. Și nu în ultimul rând, am sesizat încălcarea Legii nr. 162/2023, și asta pentru că înregistrarea domiciliului a sute, chiar mii de persoane la adrese unice este o ilegalitate flagrantă, ce pune în pericol securitatea datelor și credibilitatea administrației locale”, a spus Daniel Popescu.

El a mai adăugat că, așa cum a promis, vocea câmpulungenilor se face auzită din prima zi de mandat. „Voi aduce acasă toate lucrurile bune pe care le-am învățat în cariera din străinătate. Nu vom tolera dezinteresul, incompetența și lipsa de transparență care au ținut orașul nostru pe loc atâția ani. Suntem aici pentru a aduce schimbarea pe care cetățenii o așteaptă și vom continua să monitorizăm îndeaproape toate acțiunile administrației locale”, a încheiat Daniel Popescu.