Învestire

Noul primar al orașului-stațiune Vatra Dornei, Marius Rîpan, a depus, miercuri, jurământul și și-a preluat noile atribuții. Momentul solemn a avut loc în impresionanta Sală a Oglinzilor din primăria dorneană, la eveniment fiind prezenți un număr foarte mare de invitați, preoți, șefi de instituții, angajați ai municipalității, deputatul liberal Angelica Fădor și prefectul Alexandru Moldovan. După depunerea jurământului de către noii consilieri locali și noul primar PNL al municipiului, Marius Rîpan, acesta a avut un discurs în care a declarat că își dorește ca mandatul său să fie ghidat de cinste, respect, altruism și bună înțelegere și a făcut apel la unitate pentru buna administrare a municipiului. „Într-o lume în continuă schimbare, este esențial să rămânem uniți și să lucrăm împreună pentru a depăși provocările cu care ne confruntăm. Să găsim, întotdeauna, lucrurile care ne unesc și să le facem, împreună, mai puternice decât cele care ne diferențiază. Să ne concentrăm pe dezvoltarea reală a Dornei noastre dragi, să sprijinim în continuare inițiativele locale și să promovăm constant turismul, îmbunătățind astfel viața noastră, a tuturor. Așa după cum am și jurat mai devreme, îmi voi pune, întotdeauna, bunele intenții în slujba locului pe care cu toții îl numim <acasă>. Vatra Dornei are un potențial uriaș, iar împreună vom continua să fructificăm acest potențial, fie că este vorba de a asigura un mediu favorabil investițiilor private sau de atragerea de fonduri pentru proiecte de infrastructură, educație și sănătate”, a spus noul primar.

De asemenea, acesta a afirmat că este decis să încurajeze implicarea tinerilor în viața comunității și a promis programe „care să le ofere tinerilor oportunități de a contribui la dezvoltarea orașului și de a-și exprima ideile și viziunea”.

Marius Rîpan a adresat mulțumiri în primul rând dornenilor, de la care a primit pentru acest prim mandat peste 50% din voturi, apoi fostului primar Ilie Boncheș, cu care a lucrat vreme de 8 ani în calitate de viceprimar, pentru încrederea pe care i-a acordat-o; deputatului PNL Angelica Fădor; fostului deputat Dumitru Pardău, despre care a spus că este cel care l-a adus în politică în urmă cu 18 ani, care îi este model în viață și pe a cărui experiență profesională contează mereu; președintelui PNL Suceava, Gheorghe Flutur, pe al cărui sprijin contează și după alegerile parlamentare; colegilor liberali; prefectului Alexandru Moldovan și, desigur, familiei sale, care l-a susținut în proiectele politice.

Marius Rîpan le-a urat succes consilierilor locali și și-a exprimat speranța că vor colabora toți, indiferent de partidul care i-a trimis în deliberativul local.

„E momentul să dezbrăcăm haina politică și să ne punem bunele intenții în folosul celor care ne-au trimis aici. (...) În calitate de viceprimar, am acumulat destulă experiență în cei opt ani, având ocazia să învăț foarte multe lucruri noi despre administrație și nu numai. Împreună cu cele două consilii locale, am reușit să dezvoltăm proiecte care au îmbunătățit viața dornenilor și îmi doresc să continuăm tot pe acest drum. Postura în care mă aflu începând de astăzi este cea mai mare onoare de care puteam avea parte. Să reprezint cu mândrie municipiul Vatra Dornei în următorii 4 ani mă obligă să fiu, în fiecare zi, cea mai bună versiunea a mea și să nu vă dezamăgesc pe niciunul dintre dumneavoastră. Și vă promit că așa va fi! Cu ajutorul bunului Dumnezeu și al tuturor celor care vor binele Dornei!”, a mai spus noul primar al municipiului Vatra Dornei.

Vizibil emoționat la încheierea celui de-al treilea mandat de primar, Ilie Boncheș a spus că este extrem de bucuros că poate să facă predarea de ștafetă „cu drag celui căruia mi-am dorit”, Marius Rîpan. „Vreau să mulțumesc dornenilor care m-au înțeles și au fost alături de mine, tuturor echipelor de consilieri cu care am lucrat și angajaților din primărie care s-au străduit să aducem proiecte bune pentru orașul nostru. Sper ca în continuare să încercăm să fim cât mai uniți și să îl sprijinim pe acest tânăr primar, care am încredere că va ști ce vrea în continuare”, a transmis Ilie Boncheș. Și deputatul PNL Angelica Fădor a spus că are încredere că Marius Rîpan va fi primarul care va duce în continuare Vatra Dornei pe drumul spre dezvoltare pe care deja l-a început sub mandatele lui Ilie Boncheș. „Am încredere în domul primar și în omul Marius Rîpan, în tinerețea, puterea de muncă, conștiinciozitatea și în tot ce înseamnă repere ale bunului-simț când vine vorba despre un bun primar”, a spus Angelica Fădor.

De precizat că tot miercuri a fost ales și noul viceprimar al municipiului Vatra Dornei, acesta fiind Sorin Andrei, de la PMP, partid care recent la nivelul județului s-a alăturat PNL.