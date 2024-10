Pizza la rang de artă

Un sucevean cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul preparării pizzei de calitate, Sergiu Iftodi, managerul pizzeriei Industrial Pizza din Suceava, a participat la a treia ediție a Campionatului Internațional de Pizza.

Evenimentul, desfășurat pe 14 și 15 octombrie la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, a reunit peste 100 de concurenți din România, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Anglia și Italia.

Concursul a avut trei categorii: Pizza Clasică, Pizza Napoletană și Pizza la Tavă, Sergiu Iftodi concurând la primele două categorii.

La categoria ”Pizza napoletană”, pizzerul sucevean a folosit un aluat din faină Le 5 Stagioni napoletană, hidratat la 75%, dospit peste 48 de ore și copt la 420 de grade într-un cuptor pe gaz Valoriani Forni. El a creat o combinație deosebită de toppinguri, printre care cremă de dovleac, mozzarella fior di latte, brânză provola afumată, chipsuri de pancetta afumată, cremă de pecorino romano și sos de rodii.

Această pizza a impresionat juriul, iar pizzerul a mărturisit că, deși a fost prima dată când a lucrat cu aluat napoletan, și-a depășit limitele.

La categoria ”Pizza clasică”, Sergiu Iftodi a prezentat o rețetă cu aluat din făină Le 5 Stagioni Oro Rosa, hidratat la 63% și dospit peste 50 de ore, copt la 350 de grade într-un cuptor electric Rinaldi Super Forni.

Pizza a fost completată cu sos de roșii San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, ceafă crudă maturată, brânză taleggio DOP, burrata proaspătă cu sos de trufe și ulei de măsline extra virgin.



Juriu internațional, format din campioni internaționali și mondiali

Preparatele concurenților au fost atent analizate și punctate de un juriu de 17 experți în gastronomie din Italia, Serbia, Bulgaria, Argentina și SUA, printre care foști campioni internaționali și mondiali.

Printre membrii juriului s-au numărat Nicola Demo - cercetătorul și dezvoltatorul făinurilor Le 5 Stagioni din Italia, Radostin Kiryazov din Serbia - campion mondial la Palermo în Italia, Anatoli Kolev - maestru pizzaiolo în Italia, Duilio Eric Girotto - consultant în făinuri speciale de pizza și campion mondial la pizza acrobatică, din Argentina, Will Grant - fondatorul pizzeriei Detroit Pizza Style din SUA, cunoscut pentru povestea impresionantă a pizzei cu maia, veche de peste 90 de ani.



Sergiu Iftodi, ambițios reprezentant al Sucevei



La finalul unei competiții foarte strânse, când a urcat pe podium, alături de colegii săi internaționali, Sergiu Iftodi (37 de ani) a declarat că este mândru că a reprezentat cu succes orașul Suceava, prin muncă, determinare și calitate.

"Sunt mândru de ce am realizat până acum și vreau să mulțumesc Asociației Pizzarilor din România pentru susținere, precum și fondatorului acesteia, Ciprian Zamfir, reprezentant al făinii Le 5 Stagioni din Italia, pentru încrederea acordată. Nu mă voi opri aici și îmi doresc ca în anii următori să ajung cât mai departe, de ce nu, la Campionatul Mondial din Italia", a spus Sergiu Iftodi, deținătorul pizzeriei Industrial Pizza, din zona centrală a Sucevei.

Suceveanul și-a început cariera de pizzer de la 17 ani, timp de opt ani s-a perfecționat lucrând în acest domeniu în Italia, iar din 2016 a revenit acasă, unde a deschis propria pizzerie, în spatele stației Centru, unde oferă clienților 74 de tipuri de pizza, paste, burgeri, feluri principale cu specific italian și meniul zilei.

”Pizza nu este doar ceva de mâncat, ci și o artă a calității. Sunt generații care au crescut cu ideea că pizza era ceva ce se făcea din preparatele pe care fiecare dintre noi le aveam în frigider – o combinație cu de toate...

Nici gând de așa ceva acum, când o pizza bună are în compoziție 3-4 produse, de calitate. Desigur, sunt și variante cu multe ingrediente, încărcate, pentru că sunt cerute, în funcție de gustul fiecăruia. Dar nu este doar muncă, ci și o artă de creare a pizzei de calitate, de aceea mă preocupă perfecționarea permanentă, nu doar a mea, ci și a produselor”, a mărturisit pizzerul sucevean, care participă de ani de zile la cursuri de perfecționare, în țară și peste hotare, completate cu multă experiență acumulată în bucătărie și în fața cuptorului de pizza.