Depunere candidaturi

Candidații Forța Dreptei și-au depus, joi, la Biroul de Electoral Județean Suceava, lista de candidați pentru alegerile parlamentare.

Pe liste se regăsesc membri de la patru partide, Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache și Alternativa Dreaptă.

Forța Dreptei se identifică drept forța de dreapta autentică din România, ca alternativă la PNL, acuzat că și-a pierdut identitatea alăturându-se PSD.

Petrea Dulgheru, liderul PNȚ Maniu-Mihalache, organizația Suceava, este primul pe lista de candidați pentru Senatul României.

”Sunt bucuros că echipa Forța Dreptei a ieșit unită de la Biroul Electoral Județean, suntem o formație puternică.

Din poziția de candidat de pe locul I pentru Senat voi face tot posibilul ca Forța Dreptei să aibă un cuvânt de spus în județul Suceava

Președintele Ludovic Orban a avut înțelepciunea de a coagula forțele de dreapta autentice, pentru a ajunge în Parlament.

Pentru Iuliu Maniu și ceilalți lideri marcanți am readus PNȚ în scena politică, am coagulat forța dreptei, sunt bucuros că am această posibilitate de a candida la Senatul României.

În vom susține total pe domnul Orban, care este cel mai bun candidat la președinție, este cel mai pregătit, un patriot desăvârșit, cu o experiență extraordinară și sunt sigur că vom scoate un scor bun la alegerile prezidențiale”, a transmis Petrea Dulgheru.

Candidații Forței Dreptei la alegerile parlamentare pentru județul Suceava sunt, la Senat, Petrea Dulgheru (medic veterinar), Alexandru Roșu (maistru militar), Florin Șalar (tehnician mecatronist), Gabriela Carmen Oprea (avocat) și Costică Popescu (științe politice)

Pentru Camera Deputaților, pe locul I pe listă se află Păstorel Iulian Macoveiciuc (economist), urmat de Cristinel Neculai Popovici (economist), Paul Brașcanu (tehnician specialist CFR), Octav Anton Drăgușanu (avocat), Adriana Malanciuc (bibliotecar) și Cezar Ionuț Hanțco (economist).