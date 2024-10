Duminică, 20 Octombrie 2024 (18:02:38)

Ceremonia de depunere a jurământului de primar la Capu Câmpului, de către Marcela Bîrsan, care a obținut pentru PNL cel mai mare scor din județul Suceava, a avut loc duminică și au luat parte atât președintele Organizației Județene Suceava a PNL și prim-vicepreședinte la nivel național, Gheorghe Flutur, cât și parlamentarii liberali suceveni.

Flutur a numit-o pe Marcela Bîrsan, care și-a câștigat la alegerile din iunie al treilea mandat de primar cu peste 92% din voturi și are 11 dintre cei 12 consilieri locali, „primăriță campioană din punct de vedere al performanței și în administrație și politică”. „A fost cel mai mare scor pe care noi, liberalii, l-am făcut în județul Suceava și pe mine mă onorează foarte mult acest lucru. Vreau să vă mulțumesc și pentru acest onorant titlu de cetățean de onoare, la care am răspuns mutându-mă aici, la dumneavoastră. Practic, m-ați primit în comunitate și nu am cum să nu vă mulțumesc”, a spus Gheorghe Flutur.

Liderul liberal a afirmat că „performanțe excepționale” precum cea obținută de administrația liberală la Capu Câmpului arată încrederea cetățenilor, care îl obligă să rămână pe drumul politic și administrativ. „De aici îți tragi puterea, seva ca să lupți mai departe. Vă asigur că această unitate a PNL va continua. Uitați-vă că toți parlamentarii noștri sunt aici, lângă doamna Bîrsan, care este foarte respectată și prețuită în interiorul PNL și în rândul primarilor, pentru că a făcut performanță”, a afirmat Flutur.

Acesta a mai spus că politica nu se face pe principiul „cine e mai tare”, „fiindcă totul se întoarce” și „cine crede că astăzi e pe cai foarte mari și a cucerit totul” mâine s-ar putea să fie în altă postură pentru că asta înseamnă democrația.

· „Am suportat patru ani de zile toate lăturile în cap numai să aducem bani în județul Suceava”

El i-a sfătuit „din suflet” pe cei prezenți la eveniment să țină la comunitate, la județ, menționând că același sfat l-a dat și social-democraților. „Am suportat patru ani de zile toate lăturile în cap numai să aducem bani în județul Suceava și s-au adus bani, nu glumă. Așa și voi, în Capu Câmpului. (...) Înțepăturile, supărările politice după alegeri trebuie lăsate și trebuie tras pentru această localitate, să rămână ceva în urma noastră. Ăsta este secretul și nimic altceva. Au fost ani de zile când ambițiile au ținut localitățile și județul pe loc. Eu știu. Sunt un om vechi în politică, știu ce înseamnă să te bați pentru județul tău și pentru comune. Prețuiți ceea ce aveți și profitați de prezența mea aici, în comuna Capu Câmpului, ca să putem face în continuare lucruri frumoase pe care mi le doresc din tot sufletul pentru perioada următoare. Semnalul meu este de unitate, trebuie să încercați să ștergeți ce a fost în lupta politică și să fim inteligenți, să mergem mai departe, să găsim mai multe locuri de muncă pentru tineri, care asta așteaptă aici la noi, în județul Suceava”, a fost mesajul lui Gheorghe Flutur.