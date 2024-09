Tur de forță la ministere

Primarul în funcție al Sucevei, Ion Lungu, al cărui mandat se încheie curând, a făcut un nou tur de forță la ministere, companii și agenții de stat, în Capitală, pentru a se asigura că importantele proiecte demarate și aflate în diferite stadii de implementare vor beneficia de sprijin în continuare.

„Am avut discuții la București la mai multe la ministere și companii guvernamentale. La Compania Națională de Investiții am avut o întrevedere cu directorul general, Manuela Pătrășcoiu, am fost asigurat că va fi prinsă în continuare finanțare la Sala Polivalentă de 5.000 locuri, fiind considerată o investiție prioritară.

Am purtat discuții la Ministerul Finanțelor, la Comisia de Împrumuturi Autorități Locale, unde s-a aprobat creditul de 50.000.000 lei pentru municipiul Suceava, 25 milioane lei pentru Ruta Alternativă Suceava - Botoșani și 25 milioane lei pentru parcarea supraterană de pe strada Ștefan Tomșa.

Am mai avut discuții la Ministerul Energiei, cu privire la proiectele pe care le avem la acest minister - reabilitare rețele termice și parc fotovoltaic.

La Direcția Generala PNRR am avut discuții referitor la decontarea celor 11 cereri de plată depuse la decontare de către primărie - 4 dintre ele vor fi plătite în această săptămână, restul în luna octombrie.

La Direcția Termoficare din Ministerul Dezvoltării am discutat despre suma de 10.000.000 lei pe care am solicitat-o pentru subvenții încălzire pentru sezonul rece 2024-2025”, a precizat edilul Sucevei, Ion Lungu, după turul de forță făcut în Capitală. El s-a arătat încrezător că problemele ridicate, inclusiv deblocarea celor aproape 100 de angajări necesare la TPL, pentru transportul metropolitan, își vor găsi rezolvare în perioada următoare.