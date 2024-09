Sărbătoarea TMMVS

Principala instituție culturală a municipiului Suceava, Teatrul „Matei Vișniec”, a împlinit nouă ani de existență. Nouă ani în care s-a format, a crescut, a căpătat un renume, un repertoriu bogat și variat și a devenit apreciat nu doar pe plan național, ci și internațional.

„A sosit ziua cea mare. Astăzi se împlinesc 9 ani de când am pus prima cărămidă la temelia teatrului sucevean. În anul 2015, mai exact pe 24 septembrie, Consiliul Local Suceava a hotărât înființarea Teatrului Municipal, care urma să poarte numele marelui dramaturg cu origini bucovinene Matei Vișniec. Astfel, au trecut 9 ani valoroși, 9 ani în care am pus cărămidă peste cărămidă și am crescut împreună cu sucevenii și nu numai, 9 ani în care putem spune că ne-am găsit împreună sensul. Ne bucurăm să împărtășim emoțiile care ne încearcă la ceas de sărbătoare și invităm toți iubitorii de teatru să ne fie alături și în anii care urmează pentru că teatrul înseamnă comuniune și libertate de expresie, dăruire și iubire de frumos”, a spus managerul TMMVS, Angela Zarojanu.

La conferința de presă organizată pentru a marca împlinirea a 9 ani de la înființarea instituției a fost prezent maestrul Matei Vișniec, renumitul scriitor, poet și dramaturg, al cărui nume îl poartă teatrul sucevean, dar și actorii Bogdan Amurăriței, Diana Lazăr, Delu Lucaci și Alexandru Marin.

Ceilalți se aflau în deplasare, la Brăila, unde marți seara au fost prezenți pe scenă cu spectacolul-concert marca Fără Zahăr – ”Pisici 2”.

Angela Zarojanu a amintit și de onoranta participare a teatrului sucevean cu un spectacol la Chișinău, la „Reuniunea Teatrelor Naționale Românești”, precum și de apropiata plecare în Georgia, la Tbilisi, cu un spectacol de Matei Vișniec.

„La ceas aniversar, gândurile noastre se îndreaptă către toți cei alături de care am învățat că teatrul este un liant care unește culturi și popoare, este o formă de artă și educaţie deopotrivă. Ne bucurăm că am descoperit împreună cu voi, spectatorii, că prin teatru suntem liberi să ne exprimăm sentimentele şi emoțiile, să zâmbim și să plângem, să ne transportăm într-o altă lume, totul pentru a ne conecta cu oamenii pentru care iubirea de frumos și drag de semeni este un reper în viață. Vă mulțumim tuturor pentru dragostea pe care ne-o purtați și vă așteptăm cu drag să ne călcați pragul la fiecare eveniment!”, a mai spus managerul TMMVS, Angela Zarojanu.

Matei Vișniec, cu „Prietenii literare”, spectacol-lectură și „Deschide-ți fereastra”

Sărbătoarea teatrului sucevean a continuat cu un eveniment cu intrare liberă, organizat în sala de spectacole, unde, începând cu ora 12:00, actorii teatrului au lecturat fragmente de texte din opera lui Matei Vișniec.

A urmat apoi un interesant dialog cu marele dramaturg, pe tema „Prietenii literare”, iar la final, un spectacol-surpriză, cu cei mai tineri actori, „școliți” pe scena teatrului sucevean, adică o parte dintre cursanții școlii de teatru DreamBoutique.

„Deschide-ți fereastra!” este un spectacol cu copii, despre copii, recomandat și adulților. Pornind de la textul „Vrem să vă dăruim câte o fereastră”, de Matei Vișniec, Bianca Niţu a imaginat o poveste plină de umor și neprevăzut, care înduioșează publicul de toate vârstele.

Un grup de tineri, adăpostindu-se de ploaie, poposește în biblioteca orașului preț de câteva ore. Explorând magia acestui spațiu cu totul și cu totul nou pentru ei, copiii se întâlnesc pe neașteptate cu o trupă de actori de vârsta lor, aflată în plin proces creativ.