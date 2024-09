Părerea lui Dan

Sunt obraznic fără a jigni și pretențios fără speranțe când îmi doresc din partea aleșilor locali să urmărească cu prioritate anumite obiective de realizat în sfera lor de competență și pe care eu (sper că nu sunt singurul) le consider posibil și necesar de realizat. Cunosc relativ bine zonele pe care un ales local le are în coordonare directă, dar și cele în care își poate demonstra calitatea de lobby-ist la "centru" și doleanțele mele față de domniile lor nu depășesc granițele lor. Nu cer imposibilul, dar mă supăr (ce pot face mai mult?) când posibilul și necesarul sunt ignorate în favoarea unor acțiuni de promovare personală sau de partid, precum horele și festivalurile fără număr.

În primul rând, la noul președinte de județ, cu care încă nu am dat mâna, am pretenția să se conformeze unei tendințe europene și naționale, respectiv reindustrializarea. Nu poate ordona construcția de fabrici și uzine ca un prim-secretar PCR, dar poate coordona activitatea de asigurare de facilități investitorilor. Am remarcat în programul din campania electorală intenția de a sprijini înființarea a patru parcuri industriale (am citit programul, domnule Șoldan), fapt pozitiv, dar vedeți județul Prahova ce a făcut în acest sens! Aș sugera centralizarea la nivel județean a oportunităților de afaceri pentru fiecare localitate - zonă a județului (resurse umane și materiale, spații de închiriere, salariile în zonă etc.) și promovarea lor la nivel european prin camere de comerț, spre exemplu. S-a aplicat cu succes metoda! Și nu costă nici cât o zi de participare la un târg internațional!

Ca întreaga țară, și județul nostru a devenit un furnizor de materii prime agrozootehnice, lemn sau minerale. Cu un plus de interes și contractări directe am putea prelucra măcar parțial floarea-soarelui, porumbul, cartofii etc. Nu este normal să nu existe un abator de sacrificare a bovinelor sau ovinelor în zona montană sau crescători de porcine care să valorifice superior porumbul și să reducă efortul valutar pentru importul de carne! Intermedierea între afaceriștii locali prea "timizi" și cei de "afară" în domeniu ar fi o activitate de apreciat a unui serviciu nou în cadrul Consiliului Județean care să funcționeze în maniera celui axat pe fonduri europene. S-a făcut, merge și la noi!

Să vorbesc de drumuri (județene, nu naționale) nu vreau! Doar să cunosc câți kilometri de drum pietruit mai sunt în administrația Consiliului Județean și starea tehnică a rețelei județene (degradate, cu perioada de garanție mult depășită etc.). Cred că reînființarea unei companii cu acționar Consiliul Județean ar fi de dorit, prețurile fiind categoric mai mici. Verificați în județele care au menținut aceste companii!

Activitatea culturală se desfășoară bine, deși cu axare preponderentă pe manifestări folclorice, care au și cea mai mare priză la poporul votant. Este de dorit ca CJ să se implice mai mult, împreună cu Ministerul Culturii (unde am avut ministru!?!), în continuarea săpăturilor arheologice și punerea în circuitul turistic a obiectivelor de artă medievală. Curtea Domnească din centrul Sucevei a fost total uitată de 2 decenii, deși ar putea deveni un obiectiv turistic important. Un circuit turistic al sudului județului (Baia, Fălticeni, Dolheşti, Probota etc.) ar putea ușor fi promovat și ar atrage interesul. Am îmbina astfel activitate cultural educativă de o activitate turistică aducătoare de profit. Se poate! Dar despre turism, altădată.

În final, vreau să reiau cu încăpățânare și la nivelul CJ propunerea pe care am avut-o fără succes de a premia, precum sportivii olimpici, tinerii suceveni cei mai buni care au fost acceptați la una din primele 100 de universități ale planetei. Dacă olimpicii ne aduc prestigiul național și local pe plan sportiv, tinerii sclipitori o fac pe plan academic. Și muncesc la fel de mult pentru ei și pentru noi!

Dan Strutinschi