Fericire.”Atunci când eu cântam, sărac fiind... în cafenele, pentru câţiva franci, mereu mă uitam - întâi - la fețele clienţilor de ocazie: dacă îi vedeam satisfăcuţi, mulţumiţi, abia apoi ceream patronului să-mi dea şi mie cei câţiva franci. Și eram fericit. Iar dacă nu convingeam, deci nu primeam aplauze, plecam, umil, acasă.” (Charles Aznavour, despre debutul lui)

Obsesie.„Femeile şi bărbaţii moderni sunt obsedaţi de domeniul sexual. Acesta e singurul tărâm al aventurii primordiale încă accesibil majorităţii dintre noi. La fel ca maimuţele într-o grădină zoologică, noi ne cheltuim energiile pe singurul teren de joacă rămas: sexul. În rest, vieţile umane sunt destul de întemniţate de pereţii, gratiile, lanţurile şi porţile zăvorâte ale culturii noastre industriale.” (Edward Abbey)

Matrimonială.Voi cita (de pe internet) acest anunț de căsătorie fără modificări, deoarece "pecetea" autorului (anonim) merită toți banii. ”Bună, frumoasă străină! Dacă te-ai hotărât să te căsătorești fericită, ar trebui să citești până la sfârșit acest anunț de căsătorie! În primul rând despre cea pe care o caut: 1.Trebuie să fii frumoasă – și nu numai conform părerii părinților tăi. 1.1. Fără exces de greutate: înălțimea în centimetri, minus 100, restul este egal cu greutatea în kg. Măsoară înălțimea fără pantofi, cântărește-te fără lenjerie intimă (goală). 1.2. Înălțimea mea este de 175 cm. A ta: 175 minus înălțimea maximă a tocurilor pantofilor tăi și minus trei (marja pentru înălțimea coafurii tale). Dacă intenționați să purtați o pălărie, înlocuiți trei cu înălțimea pălăriei! 1.3. Culoarea părului nu este reglementată, dar mai scurt este mai bine. Vă rog să nu mă deranjeze cele care chelesc! 1.4. Lățimea maximă a deschiderii gurii: 4-5 cm. Buzele plinuțe. 1.5. Dinți albi, drepți, 32 buc. (fără proteze!). 1.6. Nasul cărnos (ca al Angelinei Jolie), fără semne sau fracturi. 1.7. Genele lungi (proprii). 1.8. Ochii mari, în formă de migdală, culoarea nu este reglementată. 1.9. Urechile medii, nu proeminente. 1.10. Gât lung. 1.11. Umeri înguști. 1.12. Mărimea sânilor nr. 3 (fără silicon). 1.13. Mâinile să fie frumoase, degetele lungi, unghiile migdalate (proprii). 1.14. Bazinul ginecoid (?- n.a.). 1.15. Șoldurile înguste. 1.16. Picioarele lungi. 1.17. Călcâiele înguste. 1.18. Cicatrice, eventual doar de la apendicită, fie. 2. Caracterul să fie frumos și docil. Amabilă, blândă, afectuoasă, grijulie, receptivă, nu zgârcită, dar nici cheltuitoare, modestă, supusă. Cu o voce plăcută (ca a unei actrițe). Fără obiceiuri proaste. 3. Trebuie să fiți capabilă să: 3.1. Gătiți, și nu doar omletă. 3.2. Coaseți și brodați. 3.3. Tricotați (atât cu ace, cât și cu alte mijloace). 3.4. Faceți masaj și să puneți ventuze. 3.5. Lucrați în grădină și să conservați. 3.6. Îngrijiți păsări de curte. 3.7. Lipiți tapet, să văruiți și vopsiți. 4.Trebuie să ai un loc de muncă și studii superioare. 5. Ei bine, și cel mai important: trebuie să ai sub 25 de ani și să nu fii răsfățată. Ce te așteaptă: 1. Casă de lemn chiar pe malul lacului (Amara). Există un hambar, o baie și un garaj pentru motoreta mea Mobra (cu ataș). 2. Grădină de legume, 8 hectare (bălegarul a fost deja împrăștiat). 3. Stația de autobuz este la șapte minute de mers pe jos. 4. Cumpărături la 20 de minute. 5. Secție de poliție. 6. Aparate de uz casnic: 6.1. Aragaz cu patru ochiuri cu cuptor (dacă se termină gazul, am și plită electrică). 6.2. Mașină de spălat Albalux (cu revers). 6.3. Fierbător electric (trebuie detartrare). 6.4. Fier de călcat. 6.5. Oală sub presiune (nouă). 6.6. TV color (pe lămpi). 6.7. Sistem audio cu casetofon Kaștan. 7. Mobilier și veselă este din abundență. 8. Pe scurt despre mine: 8.1. Înălțime vezi p.p. 1.2. 8.2.Greutate 75 kg. 8.3. Frumos, brunet. 8.4. Nu beau și nu fumez. 8.5. Studii superioare (inginer electrician). 8.6. Lucrez, salariul este decent. 8.7. Am permis de motocicletă. 8.8. Radioamator. 8.9. Nu-mi plac glumele și nici nu-mi plac gură-spartă. 8.10. Îmi place să citesc literatură tehnică. 8.11. Nu am fost căsătorit. 8.12. Fac exerciții fizice (cu gantere). 8.13. Vacanțele mi le petrec acasă (pe malul lacului și în grădină). 8.14. Nu am prieteni. 8.15. Nu-mi plac petrecerile. 8.16. Am făcut armata (operator radio). 8.17. Foarte exigent, dacă greșești, plătești. Ești gata să-mi scrii, dar te întrebi câți ani am? Sunt tânăr, atât la suflet, cât și la trup, și după buletin. Am 43 de ani! Sună-mă și te voi face fericită...”. P.S. No comment... ce să (mai) zic? ”Țapăn” bărbat! Păzea!

Întâia seară. ”Ea era foarte dezbrăcată / Și arbori falnici, indiscreți, / La geam se-nghesuiau să vadă, / Apropiindu-se, șireți. // Ședea în jilț, aproape goală, / Cu mâinile pe piept - arici. / Și-i fremătau pe pardoseală / Picioarele, atât de mici! // Deodată ochii mei văzură / Un licăr ca de ceară, șui, / Ce-i flutură pe sân, pe gură: / O muscă pe-un măceș, sâlhui. // Îi sărutai subțirea gleznă. / Ea râse-atunci, un râs brutal, / Cu triluri limpezi, care-n beznă / Păreau mătănii de cristal. // Ea piciorușele-și retrase: / "Sfârșește-odat`!" Râsul sonor / Atâta încuviințase: / Acum, părea pedepsitor! // Cu buzele înfrigurate, / O sărutai pe ochi, discret. / Ea, capul dându-și-l pe spate, / Îmi zise-atuncea: "Mai încet! // Aș vrea să-ți spun două cuvinte..." / Restul în sân i-am azvârlit / Cu sărutarea mea fierbinte, / Iar ea a râs și s-a-mblânzit... // Ea era foarte dezbrăcată / Și arbori falnici, indiscreți, / La geam se-nghesuiau să vadă, / Apropiindu-se, șireți.” (Arthur Rimbaud, 1870, traducere de Petre Solomon)

Lumină.”Dezastre pustiesc pământul – războaie și boli, cutremure și deluvii de foc – dar mereu, în urmă rămân doar actele de curaj care ne emoționează. Ca o lumină în noaptea cea neagră.” (Charlotte Gray)

Opţiuni.– Ce faci, Iţic, mănânci în ziua în care toţi evreii postesc? – Uite ce e: eu nu fur, nu mint, nu iau dobândă, nu umblu după femei, dar nici nu postesc. – Prost mai eşti, Iţic! Nu e mai simplu să nu mănânci o zi?

Prietenie.“Sunt foarte bun prieten cu domnul Tăriceanu, dar nici nu vreau să-i mai aud numele.” (Mircea Ionescu-Quintus)

Cristal.”Am o mie de fețe: / Cu cei veseli râd, / Cu cei revoltați mă revolt, / Cu cei triști sunt tristă, / Cu femeile vorbesc despre gospodărie, / Cu poeții despre versurile lor, / Cu bolnavii sunt bolnavă și sufăr, / Cu pictorii aș putea fi pictor, / Cu inginerii aș putea fi inginer, / Cu copiii-s copil, / Cu entuziaștii exult, / Cu obosiții mă nărui, / Și din când în când, / Câte unul, exasperat, mă somează: - Dar tu? Tu, ce ești? Cine ești? Răspunde! / Răspund: - Am o mie de fețe, / Eu sunt cristalul.” (Gabriela Melinescu)

Unei cochete.”Văzându-te în blănurile moi, / Pe-al vremilor răboj crestez cu dalta: / Greșim sacrificând atâtea oi, / Ca, egoist, să-mpodobim... pe alta!” (Aurel Iordache)

Alegeri.„Nu voi ajunge ca un idiot într-un hotel, cu o fată de 22 de ani care mă acceptă în pat numai pentru că vrea să iasă în oraş.”; ”Iubesc femeile care au experiență, când istoria lor este scrisă pe corp, iubesc femeile complexe, pentru că iubesc modestia. Toate femeile cu care am trăit sunt cele mai frumoase femei din lume…” Îţi aminteşti acea replică din „Tinuta de seară” a lui Bertrand Blier?: „Uită-te în ochii mei, te vei găsi sublim”, asta e dragostea, nu are nimic de-a face cu armele. Bărbaţii sunt atât de obosiţi de sex încât nu văd când dragostea bate la uşă. Perfecţiunea, ce plictiseală!…” Proust a fost cel care a spus: „Să lăsăm femeile frumoase bărbaţilor fără imaginaţie.” (Benoît Poelvoorde)