Descoperire spectaculoasă făcută de trei bărbați din municipiul Fălticeni în pădurea Aluniș, comuna Vârfu Câmpului, aceștia scoțând la lumină cu ajutorul detectoarelor de metale ceea ce pare a fi un colier celtic și două fragmente de podoabe, despre care spun că ar fi artefacte de o valoare deosebită.

Un adevărat „trofeu” pentru cei trei bărbați pasionați de comorile ascunse de sub pământ, o veritabilă comoară, după cum apreciază cei trei fălticeneni. Aceștia sunt de părere că piesele datează din jurul anului 500 î.Hr..

Pe Bogdan Sevciuc, Andrei Ionaș și Eugen Peiu îi leagă pasiunea de a „dezgropa” istoria la propriu, în urmă cu doar doi ani obținând autorizație de deținere a detectoarelor de metale.

Povestesc că nu reușesc să se întâlnească cât de mult și-ar dori, până acum, în puținele căutări, descoperind monede, decorațiuni militare, nasturi.

„Am mai făcut căutări prin județ, intuitiv, în Adâncata, Zamostea, dar vineri am hotărât să mergem la Vârfu Câmpului, în județul vecin. Nu a durat mult până când am găsit aceste piese, la adâncime mică, de circa 30 de cm. Am fost uluiți, am căutat imediat pe internet și ne-am dat seama de valoarea lor. Este un colier celtic într-o stare foarte bună, datând din jurul anului 500 î.Hr., foarte rar în țara noastră, și două fragmente de podoabe.

Ne-am îndreptat la Primăria Vârfu Câmpului și de acolo la Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani, unde am predat piesele. Doamna de acolo ne-a confirmat verbal ceea ce noi bănuiam, iar în perioada următoare urmează să facă o expertiză amănunțită”, a povestit unul dintre fălticeneni.

Acesta a mai spus că au fost surprinși de starea bună în care s-a conservat colierul celtic și că o descoperire similară a mai fost în 2017, la Miroslava, Iași, însă piesa de atunci era mult mai degradată și afectată de trecerea timpului.

„Nu avem studii în domeniu, fiecare avem joburi diferite, eu de exemplu locuiesc în altă țară, însă toți suntem pasionați de detecție. Suntem amatori. Sunt care caută de 20, 30 de ani și nu au găsit așa ceva. E prima noastră descoperire mai importantă”, a mai spus Eugen Peiu.

Cei trei au menționat că așteaptă ca experții arheologi să evalueze piesele, să le dateze cu exactitate și să le ofere detalii despre acestea.