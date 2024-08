Susținere

Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul PSD Gheorghe Șoldan, consideră că liderul național al partidului, Marcel Ciolacu, este președintele de care România are nevoie pentru a redeveni o țară respectată la nivel european și în lume.

În cuvântul său de la Congresul Național al PSD, în care Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de președinte al României, deputatul Gheorghe Șoldan a spus că PSD a demonstrat din nou la alegerile locale și europarlamentare că este cel mai puternic partid din România, având cel mai mare număr de primari și de președinți de consilii județene. „Am demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că PSD este un partid format din oameni profesioniști, cu viziune și cu un plan de dezvoltare al comunităților noastre și nu trebuie să îi dezamăgim. Acum ne află în pragul alegerilor prezidențiale și generale unde, dragi colegi, dacă vom fi uniți, devotați și vom trage cu toții la aceeași căruță nimic nu ne va sta în cale să câștigăm alegerile parlamentare și să formăm noul Guvern. Dar cred că cel mai important lucru este câștigarea alegerilor prezidențiale. După 20 de ani putem câștiga din nou președinția României. După 20 de ani de experimente cu președinți de dreapta fără viziune, fără o strategie concretă și un proiect real de țară, cu președinți care au folosit funcția mai mult în interes propriu și în interesul partidului, venim în fața românilor cu un alt fel de candidat”, a spus Șoldan.

El a arătat că Marcel Ciolacu este un om modest, corect și echilibrat, un bun negociator, aplecat asupra problemelor reale și este un viitor președinte cu un proiect de țară și cu viziune. „Și mai are o mare calitate. Nu va împărți România în cei care l-au votat și cei care nu l-au votat. Pentru că el este un român pentru toți românii. Este pentru prima dată când România nu are nevoie să aleagă răul cel mai mic. Pentru că ce propune astăzi PSD poartă pecetea seriozității pe care îl dă actul de guvernare din ultimii ani. Nu cred că greșesc atunci când spun că avem pentru cine sta umăr lângă umăr”, a declarat președintele ales al CJ Suceava.

Șoldan: „Trebuie să dăm României un președinte care să lupte pentru binele tuturor românilor”

Gheorghe Șoldan a mai precizat că Marcel Ciolacu este omul de care România are nevoie pentru a redeveni țara de opinia căreia să se țină cont în UE și în NATO. „Este timpul pentru un președinte care să unească oamenii, să fie vocea tuturor și să construiască alături de clasa politică o Românie mai prosperă și mai sigură. Este cel mai bun moment să facem exact ce trebuie pentru oameni și pentru România. Este momentul în care să nu ne mai amăgim cu fanteziile politice scoase din laboratoarele unor partide care au făcut atât de mult rău României și care în loc să ducă țara în primele 10 din UE, au dus țara în zona în care nu contăm nici măcar la închiderea ședințelor”, a precizat Gheorghe Șoldan.

În ședința Congresului Național al PSD, Gheorghe Șoldan a ținut să facă referire și la o „realitate cruntă” din Regiunea de Nord-Est a României, și anume plecarea românilor în străinătate. „De 20 de ani de când avem la conducerea țării președinți de dreapta, în special cei din Regiunea Nord-Est au ales să emigreze. Din acest motiv am ajuns în situația în care an de an zeci de mii de copii din părinți români se nasc în afara graniței. Am discutat cu foarte mulți suceveni care formează o mare parte din Diaspora și nu am găsit unul care să spună că nu ar vrea să se întoarcă acasă, dar că așteaptă ca România să se dezvolte real și nu doar la televizor. Să se creeze locuri de muncă bine plătite, să avem un sistem sanitar bine pus la punct și un sistem de educație performant. Suntem în fața unei mari oportunități, dar și a unei responsabilități. Trebuie să dăm României un președinte care să lupte pentru binele tuturor românilor. Nu alegem doar un președinte, ci construim viitorul României. Garantul acestor lucruri este președintele Marcel Ciolacu, care a dovedit că în mai puțin de doi ani de când este prim-ministru poate să schimbe fața României cu investiții majore în infrastructură, alături de cel mai performant ministru al Transporturilor de după 1989, domnul Sorin Grindeanu. Și vă mulțumim noi, cei din regiunea Nord-Est, pentru cel mai mare proiect de infrastructură pentru zona noastră, autostrada A7. Cu investiții în sănătate și educație, cu cei mai mulți bani europeni atrași de România, președintele Marcel Ciolacu a arătat că se înconjoară de oameni profesioniști. A arătat că poate fi cel mai bun lider politic din România și viitorul președinte al României”, a încheiat Gheorghe Șoldan.