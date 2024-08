CSU Universitatea Suceava

Membrii echipei de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar de la USV, precum și cei ai echipei de handbal masculin juniori 2, tot de la USV, au fost premiați miercuri, la sediul Primăriei Suceava.

Festivitatea de premiere a fost oficiată de primarul Sucevei, Ion Lungu, care i-a felicitat pentru performanțele obținute și a dat citire sumelor care au fost virate pe card fiecăruia dintre jucători, dar și antrenorilor lor.

Pentru echipa de handbal CSU Suceava, campioană europeană universitară, valoarea totală a premiilor este de 100.000 lei, iar echipa de juniori 2 a CSU, vicecampioană națională, a fost recompensată cu premii în valoare totală de 19.000 de lei.

”Mă bucur că se întâmplă lucruri bune la echipa de handbal masculin și-l felicit în mod deosebit pe decanul Petru Ghervan cu care am pornit la drum acum 20 de ani pe un proiect care a mers ca un ceas elvețian. Ne-am ținut de cuvânt și am dat tot ce am promis. Apreciez colaborarea foarte bună cu Universitatea, cu foștii rectori Dumitru Graur și Valentin Popa, precum și cu actualul rector, Mihai Dimian, cărora le mulțumesc. Vreau să cred că și în continuare Primăria Suceava va sprijini handbalul masculin, iar cât voi mai fi primar voi face tot posibilul să ne apropiem de suma pe care o avem de dat în acest an. Tocmai am dat zilele astea 200.000 de lei la handbal, sunt 2,3 milioane de lei virați până acum și vom face tot posibilul să mai alocăm bani în august, septembrie și octombrie, pentru a face performanță”, a spus Ion Lungu, care este primar în funcție până la finele lunii septembrie.

La final, handbaliștii premiați și profesorii acestora au făcut o poză de grup, cu primarul Sucevei, pe scările sediului primăriei.