Manifestare

Zilele Culturii Polone, manifestare de acum de tradiție, au debutat miercuri seară. Deschiderea din acest an a fost la Casa Polonă din Moara, iar invitații au putut asista la un concert al Klavier Art Duo.

Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, a declarat că are emoții pentru bunul mers al evenimentului, deși acesta este unul deja de tradiție, care a crescut de la an la an.

”Pentru comunitatea poloneză, Bucovina este casa noastră. Iar de fiecare dată când avem oaspeți din Polonia și putem discuta și despre relațiile dintre țara natală și România o facem știind că mereu a existat dialog și solidaritate, indiferent de momentele delicate ale istoriei prin care am trecut. An de an, această manifestare nu face altceva decât să unească și mai mult cele două țări”, a precizat Ghervazen Longher.

În zilele de joi și vineri, pe 22 și 23 august, la Conacul Domnesc vor avea loc mai multe sesiuni dedicate relațiilor româno-poloneze. În deschidere este programat simpozionul științific ”Calea spre solidaritate” și se va discuta despre relațiile polono-române de-a lungul timpului.

O altă temă de discuție va fi cea intitulată ”În lumea istoriei și în lumea literaturii și culturii”, dar și despre prezența etnicilor polonezi pe aceste meleaguri. Această dezbatere este sub egida ”În lumea problematicii bucovinene”.

La simpozioanele și dezbaterile de joi și vineri vor participa profesori din Polonia și România.

Printre invitații acestei a 25-a ediții a Zilelor Culturii Polone se va număra și delegația autorităților locale din voievodatul Podkarpackie – regiune parteneră a județului Suceava împrietenită deja cu comunitatea poloneză din România.

Aceștia vor prezenta la Solonețu Nou și Poiana Micului un film regizat de Dariusz Walusiak, „Ulma. Familie Fericită”.

Filmul spune povestea familiei Józef și Wiktoria Ulma și a celor șapte copii ai lor, din satul Markowa din regiunea Podkarpacie, care în timpul Holocaustului ascundeau familii de evrei în propria casă și de aceea au fost uciși de către nemți. Familia a fost beatificată ca martiri la 10 septembrie 2023. Fericita Familie Ulma a fost declarată Patroană a Voievodatului Podkarpackie în decembrie 2023.

Proiecțiile vor avea loc pe 22 august, la ora 19.30, în Biserica „Coborârii Sfântului Duh” din Solonețu Nou și pe 23 august, la ora 19.30, în Biserica „Sfântul Ioan Paul al II-lea” din Poiana Micului.

Zilele Culturii Polone se vor finaliza în cursul zilei de sâmbătă, 24 august, la Solonețu Nou, unde se va desfășura ”Sărbătoarea Roadelor”.

Oaspeții vor fi întâmpinați la intrarea în sat cu căruțe și vor fi duși la biserica din Solonețu Nou, unde vor asista, alături de localnici, la Sfânta Liturghie. Ulterior, va avea loc prezentarea standurilor cu produse tradiționale poloneze, un concert și un picnic.

La eveniment sunt așteptați oaspeți din Polonia, dar și de la Ambasada Poloniei la București.