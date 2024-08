Unor scriitori.”Geaba fac atât tapaj / Unii scriitori. / Editura dă tiraj, / Nu şi cititori.” (G. Zarafu)

Divinitate.“Dumnezeu și-a dat seama cu cine are de-a face. Cu niște proști“ (Marian Vanghelie)

Strategii(de supravieţuire masculină). „Pentru a cuceri o femeie trebuie, întâi de toate, să-i placi, apoi s-o dezbraci, după care să găseşti modalitatea de a o face să se îmbrace la loc. În cele din urmă, ca să te lase să pleci… trebuie s-o enervezi cu ceva!” (Jean Giraudoux)

Fum.„Dumnezeu şi dracul erau ciobani; unul păzea la o turmă de oi şi celălalt de capre. Dracul era mai isteţ şi născocea multe lucruri, dar le lăsa baltă şi Dumnezeu le termina. Dracul a făcut focul, frecând o salcie între două pietre. Văzând cât este de folositor, Dumnezeu a cerut dracului foc, dar el n-a vrut să-i dea. Dumnezeu a furat din focul dracului cu un caval în capătul căruia a pus putregai. A scormonit cu el focul în timp ce a stat de vorbă cu dracul şi putregaiul s-a aprins. Dracul, furios, s-a repezit să stingă focul furat. A scăpat un vânt în foc, când a vrut să sară peste el, dar focul nu s-a stins. S-a ridicat un noruleţ de cenuşă. Dumnezeu a hotărât să rămâie al lui ce este jos şi ce se ridică să fie al dracului. De atunci focul este numai al lui Dumnezeu, iar dracul are numai fumul. (Toni Brill, „Legendele românilor”)

Nepotrivire.”O serenadă de bon-ton / Îi cânt cu vocea-mi senzuală; / Dar ea mă acuză, din balcon, / De... hărţuire sexuală!” (Nicolae Ghinoiu)

Întrebări.Inima geloasă este plină de întrebări. Şi cu cât săpăm mai mult pentru a descoperi fiecare detaliu sexual, cu atât ni se pot confirma comparaţiile defavorabile nouă. În filmul ”Closer”, din 2004, în regia lui Mike Nichols, Larry (Clive Owen) o întreabă pe soţia lui, Anna (Julia Roberts), după ce află de lunga ei relaţie cu Dan (Jude Law): „Ai făcut-o aici? Când? Ai avut orgasm? De câte ori? Cum? În ce poziţii?" O urmăreşte prin apartament, în timp ce ea îşi îmbracă haina. Întrebările lui explicite sunt din ce în ce mai multe, iar răspunsurile pe care le primeşte îl înfurie din ce în ce mai tare. Într-un final, în pragul uşii, Anna se întoarce către el: „Facem tot ce fac oamenii atunci când fac sex!“ El nu este mulţumit. „Îţi place să i-o sugi? Îţi place scula lui? Îţi place să îţi ejaculeze pe faţă? Ce gust are sperma lui?“ Exasperată, Anna ţipă la el: „E ca a ta, dar mai dulce!" Furia lui se domoleşte şi se transformă în sarcasm amar: „Exact. Acum cară-te de aici şi mori!“ „Gelozia se hrăneşte cu îndoieli şi devine furie sau se stinge de îndată ce îndoielile devin certitudine", scria François de La Rochefoucauld. Şi nu doar bărbaţii vor detalii fizice. Am auzit multe femei geloase comparându-se cu rivalele lor în termeni la fel de exacţi precum bărbaţii. Ea are cupa DD; eu am sâni mici. Orgasmele ei sunt multiple; orgasmele mele, rare. Ea se umezeşte imediat; eu am nevoie de lubrifiant. Ei îi place să facă sex oral; eu detest mirosul. Am auzit-o toţi pe Alanis Morissette cântând cunoscutele versuri: „E la fel de perversă ca mine? Ţi-ar suge-o într-o sală de cinema?" (Esther Perel, ”Regândirea infidelității”)

Sărut.„Se sărută, ah, se sărută, se sărută / tinerii pe străzi, în bistrouri, pe parapete, / se sărută întruna ca şi cum ei înşişi / n-ar fi decât nişte terminaţii / ale sărutului. / Se sărută, ah, se sărută printre maşinile-n goană, / în staţiile de metrou, în cinematografe, / în autobuze, se sărută cu disperare, / cu violenţă, ca şi cum / la capătul sărutului, la sfârşitul sărutului, după sărut / n-ar urma decât bătrâneţea proscrisă / şi moartea. / Se sărută, ah, se sărută tinerii subţiri / şi îndrăgostiţi, atât de subţiri, ca şi cum / ar ignora existenţa pâinii pe lume. / Atât de îndrăgostiţi, ca şi cum, ca şi cum / ar ignora existenţa însuşi a lumii. / Se sărută, ah, se sărută ca şi cum ar fi / în întuneric, în întunericul cel mai sigur, / ca şi cum nu i-ar vedea nimeni, ca şi cum / soarele ar urma să răsară / luminos / abia / după ce gurile rupte de sărut şi-nsângerate / n-ar mai fi în stare să se sărute / decât cu dinţii.” (Nichita Stănescu)

Beauty.“Frumusețea ține de șansa de a te fi născut așa.“ (Elena Udrea)

Psi.La psihiatru se prezintă un barman. – Domnule doctor, ieri a intrat un client în bar, a cerut un coniac, l-a băut, după care a mâncat tacticos paharul, cu excepţia piciorului. Credeţi că este nebun? – Mai mult ca sigur! Piciorul este partea cea mai gustoasă.

Diferență.Cum faci diferența dintre un teolog și un informatician? Îi pui să citească cuvântul „scripturi”!

Femeia.”Chiar în mijlocul oricărui rău generat de bărbați ori de natură apare femeia, adunând ceea ce mai poate fi salvat, copiii răniți, singuri și triști, cei rămași fără nimic, fragmente împrăștiate ale unei societăți distruse. Ele se opresc pe fiecare câmp de bătălie, căutându-și morții și suferinzii, răscolesc printre dărâmăturile înnegrite de foc ale cutremurelor. Sunt cele care aduc la viață și livezile de portocali... și nisipul deșertului: mama-curaj!” (Pam Brown) P.S. Minunat... nu-i așa!?

Răzbunare.Medicul: – Întoarceţi-vă spre geam şi scoateţi limba! Pacientul: – Înţeleg să scot limba, dar de ce trebuie să fiu îndreptat spre geam? Medicul: – Nu-l suport pe tipul de vizavi…

Zoo. La școală profesoara de zoologie – neinspirată, cred - întreabă: – De ce credeți voi, copii, că vaca nu poate să zâmbească? Georgică: pentru că are buzele groase și botul prea ascuțit. Profesoara: – Da, este interesant punctul tău de vedere. Vasilică: pentru că oasele maxilarului se prelungesc până la coarne și se ating de mandibulă. Profesoara: – Da, foarte interesant, creativ răspuns. Bulă: – Vaca nu poate să zâmbească pentru că are niște probleme personale, intime. Profesoara: – Da, interesant și acest răspuns, dar totuși, ce probleme personale poate avea o vacă? Bula: – Păi, dacă pe dumneavoastră v-ar trage cineva de țâțe de două ori pe zi și v-ar duce la taur doar o dată pe an, v-ar mai arde de zâmbit?

Porție.„Femeile căsătorite nu trebuie private de porţia lor zilnică de sex, indiferent de hotărârea soţilor de a le lăsa să tânjească după mângâierile lor pentru a le aduce în pragul nebuniei.” (Lora Leigh, „Plăceri interzise”)

Plurale.„Tot ce observ în juru-mi mă face să înţeleg că o singură iubire nu-i de ajuns, nici măcar două. Femeile pe care le cunosc încearcă să lege câte o iubire de alta, iar pe urmă, când își dau seama că asta nu le e suficient, ele devin îndrăgostite de pământul întreg.” (Tălmăcire după Anaïs Nin)

Vârsta a treia.”Cum potenţa-i şugubeaţă, / Sunt bărbaţi ce mint să-ngheţe: / Unii spun că mai fac faţă, Alții, însă, feţe-feţe!” (Constanța Apostol)

Femeia.”Ca trandafiru-i preţuită / De secole întregi, la rând, / De-aceea unii nu ezită / Şi-o..."altoiesc" din când în când!” (Constanța Apostol)

Promisiune.”Mi-e bine numai când / Te întorci cu pașii pe cer, / Iar eu mă înec în ochii tăi / Deschiși în conturul unei stele, / Mă scufund cu tot cu amăgire. / Nu regăsesc drumul de întoarcere / Decât dacă repari grabnic / Podurile pe care le-ai detonat / Cu arcuirile tale dumnezeiești / În iadul dimineților pustii / Când eșafodul face legea în sufletul meu.” (Codrin Sezciuc)

Ură. „Mintea muierească e un lucru de temut şi oricare trebuie să se păzească de ea. Acolo unde muierea a iubit mai mult, acolo tocmai se va răzbuna mai cumplit. Iute vine dragostea muierilor şi iute vine ura lor, care, odată iscată, mai mult ţine ca dragostea.” (J. Bedier, „Tristan şi Isolda”)

Orez.„Doar patru litere, ca şi în cuvântul «grâu», dar între cele două alimente fundamentale se află marea distanţă a două tipuri diferite de civilizaţie.” (Michel Tournier)