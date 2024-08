... e ca şi cum n-aţi fi văzut niciodată tenis! Vorbesc de Ana Bogdan, desigur, şi despre meciul ei de alaltăieri noaptea (ora noastră) disputat în turneul de la Cleveland împotriva canadiencei Leylah Fernandez, pe care nu se poate să nu o ţineţi minte din celebra finală de la US Open din 2021, în care a fost învinsă de Emma Răducanu. Între timp, Fernandez a ajuns chiar şi pe locul 13 mondial (actualmente pe 38), iar în turneul despre care vorbim era cotatădrept favorita numărul 2. Ana este pe 64, iar la pariuri diferenţa de cotare pentru meciul de alaltăieri era net în favoarea lui Fernandez, cu toate că în acest an, în turul 1 al turneului de la Roma, Ana o bătuse cape hoţi: 6-1, 6-4! Nu ştiu ce mi-a venit să comut pe acest meci unul dintretelevizoare, iar la finalul primului set, câştigat de Fernandez cu 6-1, nu ştiu ce mi-a venit de am rămas tot acolo! Ce a urmat e film. Cumva, Ana s-a adunat şi a ţinut strâns, fiecare din jucătoare conducând cu cel mult un game până la tie-break. Spre surprinderea mea, l-a câştigat Ana. Ba chiar foarte clar, cu 7-2, ceea ce în mod evident a dărâmat-o psihic pe Fernandez, care a pierdut în decisiv game după game, până la 0-5! A câştigat şi ea, cu break, un game, iar la 1-5 a mai urmat un thriller: un game de (aţi mai pomenit!?) 22 de minute, în care a fost de 15 ori egalitate! S-au jucat deci 36 de mingi, echivalentul unui set şi jumătate! L-a câştigat Fernandez şi mi s-a făcut frică. Nu era cazul: Ana s-a concentrat şi a câştigat cu 6-2 un set care va intra în istorie. Iar eu am adormit fericit că am participat la acest veritabil spectacol.