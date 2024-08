Diminuări semnificative

Recalcularea pensiilor a adus o undă de șoc pentru o anumită categorie socială. Potrivit deciziilor primite de la Casa Județeană de Pensii Suceava, veniturile scad chiar și cu peste 50%. Nemulțumirile sunt majore, iar oamenii reclamă această nedreptate care consideră că li s-a făcut.

Cei care sunt în această situație sunt foștii mineri, care potrivit legilor în vigoare la vremea pensionării au putut pleca din sistem după 20 de muncă, iar în cazul celor care au lucrat în minele de uraniu din județ vârsta de pensionare a fost de 15 ani.

De exemplu, un miner de la Compania Națională a Uraniului, de la Crucea, care acum are o pensie de 4.560 de lei, în urma recalculării s-a stabilit că trebuie să primească doar 1.972 de lei. Asta înseamnă o diminuare cu 57% a venitului.

Un alt miner, care acum primește 3.192 de lei, în urma recalculării i s-a stabilit o pensie de 1.617 lei, ceea ce înseamnă o înjumătățire a veniturilor.

O diminuare cu circa 40% este și pentru un miner care acum încasează 7.175 de lei, după recalculare i s-a stabilit un cuantum de 4.291 de lei.

Reduceri substanțiale sunt și în cazul minerilor care au lucrat la alte mine, de neferoase, de exemplu, și care au putut ieși la pensie după 20 de ani de activitate.

Trebuie spus că aceste pensii nu vor scădea efectiv, pentru că legea spune că chiar dacă în urma recalculării rezultă o sumă mai mică, titularul va primi în continuare aceeași pensie.

Problema este că pentru acești oameni nu se vor mai aplica măriri de pensie, ajustări corelate cu inflația sau alte decizii de creștere, până când pensia recalculată nu va ajunge din nou la pensia actuală, iar asta, spun minerii, înseamnă ani buni.

”Practic, pe noi ne-au asimilat cu femeia care vinde zarzavaturi la piață, ceea ce nu este corect. Am lucrat în condiții deosebite, în abataj, expuși la radiații și la alte riscuri. Nu se poate pune semn de egalitate. În plus, noi am ieșit la pensie în condițiile legislației existente la acel moment. Să vii acum să spui că trebuia să fi lucrat 25 de ani este ofensator”, a spus unul dintre minerii căruia pensia i-a fost redusă drastic.

Minerii au început deja să facă liste și spun că vor acționa în judecată Casa Județeană de Pensii și statul român.

De asemenea, oamenii nu exclud și alte acțiuni de protest și spun că au muncit în condiții foarte grele, iar diminuarea pensiilor în urma recalculărilor recente este o adevărată bătaie de joc.

Deocamdată, nu se știe exact numărul minerilor care vor avea pensii mai mici, pentru că nu au fost expediate toate deciziile către titulari.

Totuși, având în vedere că au existat mai multe mine în județul Suceava, este foarte probabil ca numărul nemulțumiților să fie de ordinul miilor.