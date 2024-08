Autoritățile sucevene au anunțat marți primul deces provocat de virusul West Nile, din acest an. FOTO Ziarul de Vrancea

Boală

Autoritățile sucevene au anunțat marți primul deces provocat de virusul West Nile, din acest an.

Este vorba despre un bărbat din comuna Bosanci, în vârstă de 83 de ani, care suferea și de alte patologii asociate. Pe lângă bolnavul care a pierdut lupta cu boala, alți doi bărbați, de 81 și 88 de ani, din Fântânele și municipiul Suceava, au fost diagnosticați cu meningită West Nile, transmisă de țânțari.

Reporterii Monitorului de Suceava au stat de vorba cu fiica bosânceanului Mihai Găitan, plecat la cele veșnice după mai bine de două săptămâni de la debutul simptomelor.

Iuliana Rusu a povestit că, inițial, simptomele tatălui ei, febră înaltă, de 39 de grade, și slăbiciune, au fost asociate cu o răceală, cu o viroză, fiindu-i prescris paracetamol.

„La spital a mers pe picioarele lui, pur și simplu a avut temperatură. Am sunat la doctorul de familie, ne-a dat tratament cu antibiotic să îi dăm, pentru că s-ar putea să fie o răceala sau ceva. L-am pus un pic pe picioare, dar n-a făcut față și am chemat salvarea, se simțea mai rău și am zis să nu fie târziu pentru el, că e bătrân.

A mers singur la salvare, a urcat singur în salvare și a mers la spital. A doua zi, când am mers la spital, nu am avut cu cine vorbi, pur și simplu nu mai era omul pe care l-am urcat în salvare și l-am trimis la spital.

Nu știu ce s-a întâmplat la spital, ce i-au făcut, că era foarte speriat. Am stat cu el în spital și mă ținea de mâna să nu plec de lângă el.

Era conștient, mă puteam înțelege cu el, mă cunoștea mai greu, dar mă cunoștea. Și avea temperatură din 2 în 2 ore, îi dădeau tratament, dar totuși făcea temperatură. El suferea de plămâni, a zis că are un plămân întreg uscat”, a povestit îndurerată Iuliana Rusu.

Aceasta a mai spus că bărbatul obișnuia să facă plimbări, dar scurte.

„El atât făcea toată ziua. Venea până la mine acasă, stau la o casă mai încolo, lua cățeii și pleca înapoi în casă. Nu a umblat seara pe drum și să fie înțepat de țânțari, nu înțeleg unde. Nu se plângea că îl pișcau țânțarii sau ca are înțepături pe corp. Niciodată. El umbra îmbrăcat cu mânecă lungă, cu pantaloni, unde putea să îl înțepe? Și dacă îl înțepa la față sau pe corp, vedeam și noi”, a mai povestit fiica decedatului.

La rândul său, nepoata acestuia, Raluca Pletosu, a subliniat că bătrânul „ieșea la aer, își iubea mult cățeii, îi îngrijea, ieșea până la poartă, vedea cine mai trece, se mișca. A fost un om pe picioarele lui, până să ajungă la spital nu s-a plâns de nimic, chiar dacă a mai avut el răceli.

El a mai avut răceli, fiind cu plămânii problematici”.

Bătrânul ar fi împlinit 84 de ani pe 6 noiembrie.