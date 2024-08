La meciul retur cu Sparta Praga, disputat pe Ghencea și pierdut de FCSB odată cu calificarea, o facțiune a galeriei gazdă a afișat un banner. De data asta nu mesajul a fost problema, ca în alte dăți. Ar fi fost chiar delicat, căci era vorba de cupele europene, unde diferitele comiții se sesizează imediat. Ei bine, problema a fost o siglă aflată pe acel banner. Mai precis, sigla unei case de pariuri! Mai precis de atât nu țin să fiu, că doar n-o s-o nominalizez. Vasăzică aici s-a ajuns, ca un jucător din această industrie să sponsorizeze o galerie. Ce mare lucru, ar putea spune unii, ăștia sponsorizează echipe de fotbal la cel mai înalt nivel (vezi Real Madrid), de ce n-ar sponsoriza și galerii?! Conflictul de interese este unul escamotat sau măcar minimalizat. Dar ceea ce știm cu siguranță este că industria pariurilor și jocurilor de noroc plătea reclamă în media și nu s-a rezumat la atât. S-a întâmplat sub ochii noștri anul trecut, cu Gazeta Sporturilor. Vă reamintesc, când au vrut să publice o anchetă jurnalistică despre puterea discreționară la care a ajuns această industrie în fotbalul nostru, ziariștii s-au lovit mai întâi de opoziția conducerii ziarului, care apoi a făcut ”curățenie”. Acum s-a trecut la galerii. Așa, și? Păi cum rămâne cu libertatea clamată, cu ”vocea peluzei”? Răspuns: se va alege praful. Sau se vor fărâmița, va crește rivalitatea în interiorul ultrașilor. Iar asta nu pentru că au luat unii bani pentru un banner, acum a fost doar pe față. Însă bani negri s-au mai dat unor reprezentanți ai galeriilor, care au servit apoi interesul ”sponsorilor”. Unor antrenori, jucători sau oameni din club li s-a desenat o țintă pe spate. Adevărul e că acolo unde se simte mirosul banilor se vor lipi întotdeauna niște băieți cărora li se zice ”deștepți” în mod ironic, deși destui chiar așa se închipuie. De fapt, sunt niște lipitori care aruncă în derizoriu orice definiție a ultrașilor. Unii încearcă să reacționeze, doar că lipitorile vin și cu metode coercitive specifice. Nu-i pentru oricine lumea asta și e bine așa. Păcat de sportul ăsta numit fotbal, totuși.