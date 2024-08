Prea târziu

Un pui de căprioară care a fost găsit de doi tineri în zona pădurii de la Mitocași nu a mai putut fi salvat de la moarte. Puiul, care avea circa 3-4 săptămâni de la fătare, era într-o stare gravă, iar decizia unanimă a celor prezenți a fost că nu are nicio șansă de supraviețuire. Micul animal a fost găsit duminică seară, în jurul orei 23:00, iar tinerii au anunțat poliția, care la rândul ei a alertat personalul din cadrul Facultății de Silvicultură de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV), administratorul fondului de vânătoare din acea zonă. Valerian Simioniuc, reprezentantul Facultății de Silvicultură, a precizat că, cel mai probabil, mama a abandonat puiul. ”Era în agonie când am ajuns la fața locului și efectiv nu se mai putea face nimic pentru a-l salva. Decizia a fost de eutanasiere, pentru a-i scurta suferința”, a explicat Valerian Simioniuc. Fondul de Vânătoare 55 de la Mitoc, care este administrat de USV, are o suprafață de circa 8.500 de hectare, iar aici trăiesc circa 250 de capete de căprior.