În Sicilia

Suceveanca Sara Natalia Tîrnoveanu, în vârstă de 9 ani, elevă la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, a obținut recent trei premii importante la un festival de muzică din Sicilia – Italia. Sara a impresionat cu vocea ei juriul, presa și publicul de la „Festival Citta di Mascalucia”, ediția a XV-a, obținând Trofeul Junior, Premiul Presei și Premiul pentru prezență scenică.

Suceveanca a interpretat piesa în limba română „Copilărie fără război”, compozitor Nicolae Caragea, textier Diana Culic. Sara a fost acompaniată de Orchestra Ethos, condusă de maestrul Daniele Zapalla.

Prof. Mihaela Gabriela Morar, de la Școala de Muzică „Romantic Art”, care se ocupă de pregătirea Sarei, a spus: „Sara Tîrnoveanu a câștigat pentru prima oară în istoria acestui concurs, care se desfășoară de 15 ani, toate premiile oferite la categoria Junior. Felicitări maxime micuței noastre artiste în vârstă de doar 9 anișori, a cărei voce <mare> se face auzită nu numai în țară, ci și în afara granițelor României. Muzica românească a răsunat și s-a făcut auzită prin vocile remarcabile ale minunaților noștri artiști. Felicitări întregii echipe din România și Republica Moldova”.

Talentul, vocea, carisma, ambiția, perseverența și munca Sarei (elevă la secțiunea muzică – vioară ) au făcut-o să adune până acum zeci de medalii și trofee la concursuri județene și naționale. Sara este sprijinită și încurajată în tot ceea ce face de familie, de părinți (Lăcrămioara și Nicolae Tîrnoveanu).

Palmares

Anul 2024 a fost unul bogat pentru suceveancă: a obținut Marele trofeu la Festivalul internațional de muzică, teatru și dans pentru copii și tineri de la Bacău; Trofeul secțiunii muzică ușoară, ediția a II-a, la Festivalul „Starul de mâine”, Vatra Dornei, 2024; Trofeul Junior (2024) la Festivalul „Armonia” din Cluj-Napoca; Marele Trofeu al Festivalului „Citta de Mascalucia”, ediția de România, Vaslui, 2024 (aici a participat la preselecții, pentru a putea fi acceptată să cânte la festivalul din Sicilia, de unde s-a întors cu trei premii importante); Trofeul Creației (2024) la Festivalul internațional de muzică ușoară pentru copii și tineri „Voci de îngeri” Suceava; Trofeul Junior (2024) la Festivalul internațional de interpretare muzică ușoară „Vis de stea” Moinești.

Talent și muncă

Prof. Mihaela Gabriela Morar, de la „Romantic Art”,a mai completat că „Sara este deja cunoscută pe plan național, în lumea concursurilor de muzică ușoară, acum și pe plan internațional, făcându-se remarcată datorită calităților ei artistice, fiind considerată <un copil genial> de majoritatea juriilor din țară, performanțele ei vocale fiind mult peste așteptările vârstei de 9 ani”.

În perioada următoare, în luna august, Sara va participa la trei concursuri importante. Își dorește mult să cânte o piesă cu un artist foarte îndrăgit din România, dar deocamdată păstrează surpriza. Pregătește o piesă nouă, exersează, muncește, pentru că știe că talentul fără foarte multă muncă nu aduce rezultatele pe care și le dorește.

Campioană națională la Qwan Ki Do, patru ani la rând

Sara este frumoasă, cu o voce superbă, dar și cu o forță interioară și o ambiție de fier, dobândite datorită sportului pe are îl practică, arte marțiale - Qwan Ki Do (instructor prof. Ovidiu Zegrea). Și anul acesta, Sara Natalia Tîrnoveanu a fost desemnată campioană națională la Qwan Ki Do, la grupa ei de vârstă, atât individual, cât și în cadrul luptelor corp la corp. În patru ani consecutivi, Sara Tîrnoveanu a urcat pe cea mai înaltă treaptă, la nivel național, la acest sport mult îndrăgit.

În acest moment, Sara nu vrea altceva decât să cânte, iar atunci când va fi pe scenă și va cânta să audă publicul cum o aplaudă. Este o confirmare pentru ea că face ceea ce trebuie, că își folosește vocea, talentul într-un scop nobil, aducând bucurie oamenilor. Nu va renunța nici la sport, dar nici la învățătură/educație, toate făcând parte din formarea ei ca om, ca artist.