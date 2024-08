Stagiară la ONU

Mariam Kutkut, o suceveancă de 22 de ani, proaspăt absolventă a Universității Westminster din Anglia, a fost recrutată de una dintre cele mai importante instituții pe plan mondial, Organizația Națiunilor Unite (ONU).

De trei luni de zile, Mariam lucrează la Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în Geneva, agenție a ONU, care implementează programe de asistență pentru migranți, refugiați și lucrători migranți.

A obținut stagiul în urma unui proces de selecție riguros, „foarte stresant”, după cum mărturisește Mariam, cu o concurență acerbă, cu doar 10 posturi disponibile și candidați din toate colțurile lumii.

„Îmi place mult ceea ce fac și mi-aș dori să continui în acest domeniu și în viitor. Este un loc de muncă unde nu simți cum trece timpul, mereu este ceva de făcut, iar tu simți că într-adevăr faci ceva ce are un impact direct asupra oamenilor care au nevoie. (...)

Această muncă este foarte importantă pentru mine, iar în viitor mi-aș dori să mă axez pe susținerea refugiaților. Consider că merită și au nevoie de multă susținere, pentru că nu oricine înțelege ce înseamnă să lași totul în urmă și să fugi sperând la un viitor mai bun. Simt că le datorez asta bunicilor mei, care au fost refugiați când erau doar copii și nu au reușit să se întoarcă acasă niciodată. Asta mă motivează”, povestește tânăra de 22 de ani.

Studentă la Londra și în Iordania

Suceveanca are un parcurs bogat și interesant, fiind implicată în activități extrașcolare și voluntariat încă din gimnaziu, desăvârșindu-și ulterior educația în Anglia și Iordania.

Și-a dorit încă din copilărie să se dezvolte și să învețe într-un mediu în care este apreciată diversitatea, un mediu receptiv, lipsit de prejudecăți.

„Tatăl meu este arab și mama româncă, iar în România acest lucru a fost folosit de multe ori pentru a mă pune într-o postură proastă, atât pe mine, cât și pe sora și părinții mei.

Mi-am dorit să ajung într-un loc în care diversitatea este apreciată, și chiar așa a fost.

Am ales University of Westminster, una dintre cele mai diverse universități din Anglia, lucru care pentru mine a fost foarte important. (...)

Pentru mine, facultatea a fost așa cum consider că ar trebui să fie pentru toată lumea: un loc în care alegi să fii pentru că îți place ceea ce faci.

Mai mult, pentru că universitatea mea pune mult accent pe practică, parte din specializarea mea a fost să studiez un an în străinătate, iar eu am ales Iordania, a doua mea casă.

Am studiat la University of Jordan, cea mai veche universitate din Iordania, unde mi-am aprofundat cunoștințele în limba arabă și mi-am cunoscut mai bine <cealaltă jumătate> a identității mele. Dacă ar fi să mă gândesc, anul petrecut în Iordania a fost favoritul meu de până acum și m-aș întoarce oricând acolo. A fost fascinant și o sursă de motivație să văd studenți din toate colțurile lumii învățând limba arabă”, a povestit Mariam.

La sediul central al OIM

Pentru internshipul din cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) a putut aplica direct prin intermediul și cu susținerea facultății din Londra.

Locuiește în Geneva de trei luni, de când a început stagiul la OIM, timp în care și-a trecut în palmares câteva activități și reușite remarcabile.

„În mod general, lucrez în două departamente: Protecție și Pregătirea și răspunsul la situații de urgență. La fel ca multe alte agenții ONU, OIM are sedii peste tot în lume, dar pentru că eu lucrez la sediul central (headquarters), mă ocup cu susținerea misiunilor și a colegilor din alte țări, dar și a <Global Policy Network>, care este o rețea de comunicare directă între guverne, autorități, sectorul privat, etc., pentru a facilita practici etice în legătură cu lucrătorii migranți.

Din punctul meu de vedere, cel mai interesant lucru pe care l-am făcut până acum alături de colegii mei este organizarea celei de-a doua Conferințe Globale privind Reglementarea Recrutării Internaționale (Second Global Conference on the Regulation of International Recruitment), la care au participat reprezentanți din peste 60 de țări, inclusiv România”, a explicat Mariam.

Recunoscătoare profesorilor săi

Dorința de a ajuta și de a susține la nivel instituțional persoane aflate în situații dificile nu a fost deloc surprinzătoarea pentru apropiații lui Miriam. „Încă de când eram mică, am avut o înclinație spre a-i ajuta pe cei din jurul meu, fie animale, oameni sau natură.

Am avut norocul să am oameni care m-au încurajat în această direcție, precum părinții mei și doamna profesor Brutaru Tamara, care mi-a fost dirigintă în școala gimnazială (Școala Gimnazială Nr. 1).

De asemenea, doamnele profesor Farcuț Eugenia, Cușnir Rahila și Hacman Laura, pe care le-am avut în liceu (Colegiul Național <Mihai Eminescu>), au pus mereu accent pe dezvoltarea simțului civic. Din acest motiv, am participat la diverse cluburi de voluntariat, cum ar fi Interact, GROW, Flip, etc”, a subliniat tânăra.

În cadrul acestor voluntariate, a avut ocazia de a contribui la organizarea unor evenimente, cursuri de dezvoltare personală, a participat la conferințe naționale și a cunoscut oameni care împărtășesc aceleași valori și care au inspirat-o să facă mai mult.

Nu ratează ocazia de a îi reaminti și de a-și exprima recunoștința pentru ei ori de câte ori are ocazia.