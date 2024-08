Blestemul avariilor

Străzi recent asfaltate, la modernizarea cărora se lucrează de ceva vreme, au fost „sparte” la scurt timp după finalizarea lucrărilor, din cauza unor avarii la rețelele de apă, canalizare și gaz metan, spre disperarea și nemulțumirea locuitorilor din zonă, dar și a administrației locale.

La fel ca în legenda meșterului Manole, ce se face ziua se strică noaptea...

Situația a fost semnalată și în ședința de Consiliu Local Suceava din ultima zi a lunii iulie, viceprimarul Lucian Harșovschi spunându-i lui Gabriel Buciac că are dreptate cu problema semnalată pe o stradă modernizată, doar că nu e o situație singulară, ci una chiar deranjant de repetitivă.

„Atât Aleea Venus cât și Aleea Saturn au fost modernizate, după ce aproape un an de zile am stat după cei de la Delgaz să termine partea lor, pentru că era lucrare de investiție și schimbau transportul și distribuția în zonă. Atunci când au dat ok-ul că au ieșit de pe carosabil, am finalizat lucrările în zonă. Din nefericire, se pare că au avarii pe țeava veche, pe care nu au reușit să o pună în funcțiune, pentru că nu s-a respectat graficul de lucrări. Îi vom sancționa, așa este normal, dar rămâne disconfortul sucevenilor din zonă, care astăzi au o a doua avarie în zonă, plus lucrările care se execută încă pe spațiul verde”, a precizat Lucian Harșovschi.

Viceprimarul Sucevei a precizat că mai multe probleme de acest gen sunt cu ACET, operatorul regional de servicii de apă și canalizare:

„Luni s-a finalizat strada Tipografiei, care a fost modernizată, s-au creat 106 locuri de parcare, s-au făcut alei, s-au pus bănci, s-au făcut accesele la scările de bloc. Am purtat conversații și discuții, inclusiv în scris, cu cei de la ACET pentru că era o avarie semnalată de Asociația de Proprietari. Au cerut inclusiv cei de la Asociația de Proprietari sistarea lucrărilor de modernizare până când ACET va găsi și remedia avaria. Vineri am fost la fața locului și am discutat cu cei care lucrau acolo și au spus că nu mai au nicio avarie și totul e în regulă. Astăzi asfaltul s-a umflat deja”.

Viceprimarul a anunțat că și în acest caz vor fi aplicate amenzi, mai ales că aceste situații se tot repetă.

„Vom aplica sancțiuni până vor înțelege că trebuie să-și facă treaba. Avariile sunt normale într-o lume civilizată, dar important este să intervenim prompt și să nu lăsăm ca după război, ci să se aducă la starea inițială. Sunt peste 200.000 de lei amenzi aplicate celor de la ACET anul trecut și până la jumătatea acestui an, amenzi pe care le-am câștigat în instanță și care vor trebui achitate”, a declarat Lucian Harșovschi.

Referitor la temerile exprimate de unii cetățeni, că în urma lucrărilor de pe spațiul verde va rămâne în urmă „ca după război”, el a menționat și de garanția pe care o au achitată către Primărie cei care execută lucrări pe spațiul public, încât, dacă aducerea la starea inițială nu este bine făcută, aceasta li se reține și se vor face lucrările necesare din respectivele garanții.