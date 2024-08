Prin pădurea de cuvinte

Deziluzie. “Credeam că sunt foarte bun la pat, până când am realizat că toate iubitele mele sufereau de astm, atunci când gâfâiau sub mine” (Jerry Sadowitz).Proverbe și zicători ”culinare”(2). De vrei să mănânci pâine, să nu-ți bați joc de tărâțe. Dacă vrei numai mâncare „ca la mama acasă”, apăi...du-te acasă la mă-ta. Soacra: - Dacă vrei, dragă ginere, micul dejun în pat, dormi în bucătărie. Când ești poftit la masă, pleacă sătul de-acasă. Popa mănâncă și de pe viu și de pe mort. Unul cască gura și altul înghite. Ideal: pâinea cât mai proaspătă, vinul cât mai vechi, nevasta cât mai tânără. O ceapă crudă pe zi ține pe toată lumea la distanță. La pomană năvală, la război înapoi. Cine n-a gustat fierea, nu poate aprecia mierea. Vinul este o oglindă pentru oameni. Nu poți face omletă fără să spargi ouăle. Nu pune toate ouăle într-un singur coș. Trei femei și-o gâscă, asta se cheamă c-avem târg. Bobiță cu bobiță se umple sacul. Bobocii pe gâște vor să le învețe să înoate. Bogatul mănâncă când voiește și săracul când găsește. Bună e și mămăliga când ne lipsește pâinea. Carnea de lângă os e cea mai dulce. Cine se culcă flămând se scoală fără datorii. Cine se culcă nemâncat codrii visează. Cine se teme de vrăbii nu seamănă mălai. Cine vrea să mănânce miezul trebuie mai întâi să spargă coaja. Cine vine prea târziu la masă, acela roade oasele. Cu două bucătărese iese ciorba ori prea sărată, ori nesărată. Cu lingura îți dă dulceață și cu coada îți scoate ochii. Dacă nu plouă în mai, nu se mănâncă mălai. Dumnezeu trimite omului alune, când nu mai are dinți. Limba de lemn. Intrată, prin franceză, în anii ’70, în limbajul public (semnalând discursul găunos), expresia are – după unii –, origine rusească: limba de stejar ironiza greoaia birocraţie ţaristă. Alţi autori îi apără „paternitatea galică”: sintagma are originea în starea de mahmureală, în dificultatea de a te exprima coerent a doua zi după o beţie cruntă. E posibil ca ambele tabere să se înşele: la vechii greci, xyloglosie era epitetul ataşat cu dispreţ acelor oratori logoreici din Agora, care nu reuşeau să-i convingă. Remușcare. ”Am comis cel mai grav dintre păcatele /Pe care le poate comite un om./ N-am fost Fericit./ Fie ca gheţarii uitării/Să mă târâie şi să mă piardă, necruţători/Părinţii m-au zămislit pentru jocul/Riscant şi frumos al vieţii/Pentru pământ, apă, aer, foc/I-am înşelat. N-am fost fericit. Împlinită nu le-a fost/Speranţa cea tinerească. Mi-am dăruit mintea/Îndărătniciei simetrice/A artei, care ţese fleacuri/Ei mi-au lăsat moştenire curajul. N-am fost curajos/Nu mă părăseşte. Stă întotdeauna lângă mine/Această umbră de a fi fost nefericit.”(Jorge Luis Borges). Constatare de hobbit. Adevăratul deznodămînt/Nu e în cer, ci în pămînt./Acolo ni se deznoadă fărîmele/După cum doresc rîmele:/Ni se deznoadă sufletul de-un curcubeu,/Dragostea mea nebunească de șoldul tău,/Fîntîna de salivă limpede din gura ta,/Și chiar tu de ce nu mai ai cum aștepta?”...(Emil Brumaru). Dacă-i ordin...Făceam sex pe bancheta din spate a mașinii, când un polițist încruntat îmi bate-n geam: - Ar trebui să vă amendez, chiar să vă arestez pe amândoi,…dar aș putea să mă prefac că nu v-am văzut, dacă sunt următorul la rând. Am fost șocat, nu știam ce să mai cred…vorbește serios, îmi întinde o capcană? Așa că i-am zis: - Nu știu ce să zic, domnule polițist… - De ce nu știi mă?! Vrei să te încătușez?! - Nu, domnule polițist, i-am zis, doar că n-am mai f... niciodată un polițist! Dar dacă-i musai...Solidaritate masculină.Seara târziu se aud bătăi în ușă: – Îmi pare rău, vecine, știu că e târziu şi abia te-ai întors de la serviciu, însă tare am nevoie de ajutorul tău. Nu pot intra în casă. Am plecat în grabă şi mi-am uitat cheia de la intrare în pantaloni, care au rămas aruncați după pat …– Așa, şi? …Eu ce-aș putea să fac!? – Urcă un pic sus în dormitor la tine și adu-mi-i, te rog! Consiliere. – Alo, scuze deranjul, sunt soțul fostei tale neveste si vreau să te întreb ceva, sincer! – Bine, spune…– Cum dracu ai reușit să scapi de ea?! Metode. Un rus, un francez și un român vorbeau despre cum află ei dacă i-a înșelat soția. Rusul:– Eu vin acasă, trântesc ușa, sparg dulapul și urlu la ea: «Spune repede cu cine m-ai înșelat, că te sparg!». Și e clar că îmi zice cu cine, de frică să nu o bat. Francezul: – Nu e elegant așa. Trebuie să fii șiret. Eu mă duc la ea și îi zic: «Auzi cherie, am auzit că m-ai înșelat cu…», și zic un nume repede, la nimereală, și atunci ea îmi zice cu cine. Dacă nimeresc un nume, e bine, dacă nu, asta e, încerc data viitoare...Românul: – Eu mă duc în bloc la mine, bat la vecina de dedesubt la ușă...și când deschide îi zic: «Ești o curvă!». Și ea îmi răspunde: «Eu sunt curvă? Dar nevastă-ta, că s-a culcat cu Vasile de la etajul 2, Ionel din blocul vecin și mai des Grigore, șoferul de la alimentară…!?». Umor...cu sigiliu.”Caz medical bizar în sectorul 4 din București după ce un tânăr s-a trezit cu prietena virgină la loc după ce acesta a decis să facă o serie de schimbări majore în viața lui. Ca să arate că nu depinde de trafic, mașini, metrou, acesta și-a luat o trotinetă electrică și acum se deplasează peste tot cu ea. Imediat prietena lui a început să dezvolte simptome de virginitate. „A doua zi mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Când i-am propus să facem sex când vin seara de la muncă a început să ezite, mi-a spus că încă nu e pregătită pentru acest gest. Am mai încercat de vreo câteva ori și până la urmă a cedat parțial, dar a zis că nu-i place, că o doare”, a povestit bărbatul. Îngrijorat de situație, bărbatul a fost cu ea la un medic specialist. Acesta a examinat-o cu atenție, apoi a examinat și fata și i-a confirmat că i-a crescut himenul la loc. Acum acesta este nevoit să aștepte ca iubita lui să întâlnească un golan care s-o dezvirgineze la loc, unul fără trotinetă, și-apoi să reia relația de la început ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.” (timesnewroman, 2022). Mutihăul.”Uite, mamă, cânii bat,/Intră peţitori în sat;/Şi le-om da şi băutură/Da' de nu m-or cota-n gură./Uite, mamă, că să duc,/Nici pă una nu ne duc./Uite, mamă-s pă la prag,/Nici pă una nu ne trag./Mă uitai într-o fântână,/Mă văzui fată bătrână,/Tot fugii o săptămână;/Mă oprii lâng-on pârău,/Mă rugai de tată-meu/Ca să-mi coase-on mutihău./Fie cu paie-ncălţat,/Numa să fie bărbat;/Şi păru pân clop să-i iasă,/Numai să mă văd mireasă.” (culegător: Ion Chiş Şter, de la Teodor Pop, 38 ani, Buteasa, 1973, Ţara Chioarului). "Există unele obiceiuri, cum sunt moşii şi babele, care sunt practicate atât de băieţi, cât şi de fete. Băieţii fac pentru fete moşi, care în Budeşti se numesc peţitori, iar în Sârbi vindici sau metehăi, iar fetele fac pentru feciori babe. Metehăul este făcut din cârpe, haine vechi, având beţe în loc de mâini şi de picioare, iar pe cap o pălărie, dacă este moş, ori o năframă, dacă este babă. Întotdeauna metehăul este însoţit de o scrisoare în care, fie în versuri, fie în proză, îşi dezvăluie identitatea şi scopul pentru care a venit. Pentru a fi văzut de cât mai multă lume, metehăul este pus într-un copac cât mai înalt . Aceşti metehăi sunt puşi numai la fetele şi feciorii mai în vârstă (”stătuți”)" (”Memoria ethnologica”, nr. 1, 2004). Hipnoză. ”Cineva schimbă înadins parola/De la ieșirea din labirint./Te mai zăresc într-o oglindă prăfuită,/Cu zig-zaguri adânci.../Nu se repară cu fir de aur topit,/Doar limpezită într-o apă mare/Până se confundă cu timp fără margini.” (Codrin Sezciuc).