12 programe de studiu

Suceveanca Elena Strîmbeanu-Iacoban,absolventă a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, a fost admisă în 12 programe de studiu în domeniile International Business sau Computer Science în cadrul mai multor universități de renume din Statele Unite ale Americii, Italia, Finlanda, Suedia și Olanda. După o analiză serioasă, tânăra a ales Universitatea Bocconi, cunoscută și ca Università Commerciale Luigi Bocconi, o instituție privată din Milano, Italia.

„Bocconi este specializată în economie, finanțe, drept, administrarea afacerilor, management, științe politice, administrație publică, informatică și știința datelor. Am aplicat și am fost admisă în cadrul programului Bachelor in Economics, Management and Computer Science”, ne-a spus Elena.

Pasionată de științele economice și informatică

Tânăra a explicat că a luat decizia de a studia în cadrul acestui program pentru că există un echilibru între științele economice și informatică, materiile de care a fost pasionată încă din timpul liceului, când a obținut premii la concursuri de programare precum Unihack și Technovation.

„Ceea ce mă atrage cel mai mult în această direcție este posibilitatea de a înțelege fundamentele matematice și rolul strategic al datelor în deciziile de afaceri și economie. În principal, voi studia matematică, statistică și informatică, iar acestea sunt completate de cursuri fundamentale în economie, management și drept, ceea ce oferă o pregătire diversificată între competențele tehnice și cunoștințele din domeniul de business. Bocconi îmi oferă oportunitatea de a petrece un semestru la una dintre prestigioasele universități partenere și de a participa la seminarii științifice și de afaceri organizate de corporații precum Deloitte, Deutsche Bank, Goldman Sachs, KPMG”, ne-a povestit suceveanca.

Provocare. Mentori

Traseul Elenei Strîmbeanu-Iacoban spre marea performanță a început în urmă cu doi ani, când a luat decizia de a studia în mediul academic din străinătate. Primul pas a fost și cel mai îndelungat, respectiv conturarea unei imagini de ansamblu asupra oportunităților de studiu din Europa și Statele Unite ale Americii. În urma unui proces amplu de cercetare desfășurat în timpul vacanței de vară, Elena deja își dorea să studieze în țări precum Statele Unite, Italia, Finlanda, Suedia, Olanda.

Multitudinea de opțiuni a reprezentat întotdeauna o provocare. Procesele de aplicare diferă considerabil în funcție de țară, ne-a spus tânăra, cel din Statele Unite axându-se pe o suită de experiențe personale cu impact în comunitate și examenul standard SAT, în timp ce modelul european include diverse examene de admitere, dar și eseuri de motivație, diferite în funcție de universitate și țară. „Pe tot parcursul acestui proces, am avut parte de <momente norocoase> care m-au încurajat să îmi dezvolt întregul potențial. Unul dintre acestea a fost reprezentat de sprijinul primit din partea organizației Upgrade Education, respectiv o bursă ce mi-a facilitat dezvoltarea alături de mentori dedicați în construirea întregului profil de candidat pentru admiterile la cele mai competitive universități din Statele Unite și Europa. Cu sprijinul acestora, am învățat cum să redau în eseurile personale experiențele acumulate în timpul cursurilor de pilotaj de avioane ultraușoare în cadrul Aeroclubului României, concursurilor de echitație sau celor de business și informatică. Cele mai dificile aspecte ale întregii experiențe au fost managementul timpului și întocmirea documentației potrivite pentru fiecare universitate în parte”, ne-a povestit tânăra.

Recunoștință

Pregătirea Elenei pentru examene standardizate precum SAT, Cambridge English, IELTS și admiteri din matematică, informatică și logică a fost completată de nivelul superior al educației din cadrul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava. Ea le este recunoscătoare profesorilor care au îndrumat-o, în mod special dirigintei Elisabeta Bucaciuc Mracica, care a fost mereu alături de Elena, atât în plan profesional, cât și personal.

După o perioadă aglomerată de deadline-uri de aplicare, eseuri personale redactate cu deosebită atenție, examene de admitere, scrisori de recomandare, documentație fiscală, credea că tot ce a fost mai greu trecuse deja. Însă, a fost surprinsă de vestea admiterii în 12 programe de studiu în domeniile International Business sau Computer Science în cadrul universităților de renume New York University (SUA), Bocconi University (Italia), Eindhoven University of Technology (Olanda), Erasmus Universiteit Rotterdam (Olanda), Stockholm School of Economics (Suedia), Aalto University (Finlanda), University of Oulu (Finlanda), University of Helsinki (Finlanda).

Îmi propun să dezvolt un device destinat nevăzătorilor

Alegerea unui singur program de studiu a fost cu siguranță un proces complex în care Elena a luat în considerare o serie de factori importanți, precum excelența academică, prestigiul, conexiunile cu industria, accesul la proiecte de cercetare inovatoare, susținerea pentru inițiative antreprenoriale și implicarea în comunități academice și profesionale diverse.

„Bocconi m-a surprins atât prin excelența academică, cât și prin susținerea deosebită față de start-up-uri, această universitate având un centru dedicat consilierii studenților cu afinități pentru antreprenoriat, Bocconi for Innovation (B4i). Acolo, îmi propun să dezvolt proiectul Thermos Beyond Limits, un device destinat nevăzătorilor, menit să le ofere siguranță și autonomie în servirea băuturilor fierbinți. Conceptul de device a fost premiat în cadrul competiției școlare Inițiativă în Afaceri și apreciat în evenimentele antreprenoriale Factory Bootcamp organizat de Raiffeisen Bank și MIT Solve. Oportunitatea de a susține prezentări de tip pitch în fața experților Raiffeisen și a antreprenorilor cu experiență într-o multitudine de domenii a fost una excepțională datorită sfaturilor și feedback-ului valoros în dezvoltarea produsului”, a completat suceveanca.