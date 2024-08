Competiție

În incinta campusului de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus a avut loc, recent, a doua ediție a Cupei Orașului Vicovu de Sus la șah rapid. Concursul a fost organizat de Primăria orașului Vicovu de Sus și a avut sprijinul Fundației Autonom. Parteneri în organizare au fost: Casa de Cultură Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, CS Vicovu de Sus, ACS Gambit Huși, CS Hong Ha Rădăuți și CS Șah Suceava, în cadrul Programului Național „Educație prin Șah” al Federației Române de Șah.

Vicepreședintele Clubului Sportiv ,,Șah" Suceava, Doru-Cosmin Ailincăi, a spus că această competiție a fost structurată în două turnee de șah rapid, astfel:OPEN A și OPEN B. Primul turneu - OPEN A – a fost dedicat jucătorilor cu ELO < 2000 din județul Suceava și de la cluburile partenere: CS Pionii Romașcani, CS Pionii Regelui Românești și Palatul Copiilor Piatra Neamț. S-a desfășurat pe durata a șase runde cu un timp de gândire de 10 minute + 5 secunde pentru fiecare jucător. Aici au concurat 63 de jucători pentru premiile generoase care au fost puse în joc de organizatori. OPEN B - Turneu dedicat jucătorilor cu ELO < 1500 din județul Suceava și de la cluburile partenere: CS Pionii Romașcani, CS Pionii Regelui Românești și Palatul Copiilor Piatra Neamț. S-a desfășurat pe durata a șase runde cu un timp de gândire de 7 minute + 4 secunde pentru fiecare jucător. La acest concurs au participat 83 de copii, 17 dintre ei fiind din Vicovu de Sus.CS „Șah” Suceava a avut la startul celor două competiții 19 jucători, dintre care 13 au evoluat la OPEN A și 6 la OPEN B.La finalul celor 6 runde de joc au obținut rezultate foarte bune la ambele competiții, astfel:OPEN A: Căpățînă Cezar Teodor - 5 puncte, locul 2 în clasamentul general, Ismail Claudiu - 5 puncte, locul 4 în clasamentul general, Sulschi Gheorghe - 4,5 puncte în clasamentul general, Sfichi Andrei - 4 puncte, locul 2 în clasamentul categoriei sub 16 ani,Miron Nectarie - 3,5 puncte, locul 3 în clasamentul categoriei sub 16 ani, Guguță Andrei - 3 puncte, locul 24 în clasamentul general,Manoilă Ruslana - 3 puncte, locul 2 în clasamentul feminin,Duduman Augustin-Gabriel - 3 puncte, locul 29 în clasamentul general,Miron Constantin - 3 puncte, locul 30 în clasamentul general,Trifan Sebastian-Teodor - 3 puncte, locul 31 în clasamentul general, Miron Ioan - 3 puncte, locul 32 în clasamentul general, Arhire Lucian - 2 puncte, locul 41 în clasamentul general,Serediuc Denis-Stefan - 2 puncte, locul 46 în clasamentul general. La OPEN B: Doroftei Robert-Matei - 4,5 puncte, locul 3 la categoria copii sub 12 ani, Curic Eduard-Alin - 4,5 puncte, locul 3 la categoria ELO sub 1050,Duduman David - 4 puncte, locul 1 la categoria copii sub 8 ani,Miron Alexie - 4 puncte, locul 2 la categoria copii sub 8 ani,Purusniuc Stefan - 3 puncte, locul 47 în clasamentul general,Purusniuc Marcu - 2,5 puncte, locul 57 în clasamentul general

„Suntem recunoscători celor care sprijină activitatea CS <Șah>Suceava: Meteora Kids Land, Agremin, SC Construct Instal Power SRL, Cris Imobiliare Suceava, Simply Mind Studio, Lo Ve Ly Photography, Parfum de Bucovina”, a completat Doru-Cosmin Ailincăi.