Spectacole și voie bună

113 meșteri și producători au participat, în perioada 26 – 28 iulie 2024, la Festivalul „Lume, lume... hai la târg!”, organizat la Muzeul Satului Bucovinean. Târgul meșterilor populari a fost completat de artiști consacrați, care au susținut în fiecare seară spectacole la care s-au adunat sute de oameni.

Deschiderea oficială a târgului a avut loc vineri, 26 iulie 2024, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, și a directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Timp de trei zile, pe ulițele Muzeului Satului Bucovinean, peste 100 de meșteri populari și producători din mai multe zone ale țării și din Republica Moldova și-au expus oferta de produse meșteșugărești și nu numai.

Diversitate

Localnicii și turiștii au putut să găsească la standurile meșterilor populari veniți la „singurul târg în adevăratul sens al cuvântului din județ”, după cum a afirmat directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, diverse obiecte funcționale, altele doar cu valoare estetică, dar și produse alimentare (legume și fructe, produse apicole, produse din lavandă, siropuri naturale, gemuri, dulcețuri, zacuscă, șerbeturi, produse de cofetărie, cozonaci, plăcinte, înghețată, ciocolată, turtă dulce, toate pregătite din ingrediente naturale, vinuri, bere etc.). Nu au lipsit costumele populare, cămășile tradiționale, bundițele, căciulile din blană naturală, pălării, opinci, curele, sumane, cojoace etc., obiecte casnice, textile, diverse împletituri, obiecte sculptate în lemn, icoane pe lemn, pe sticlă, covoare țărănești din mai multe zone ale țării, măști populare, ouă încondeiate, ouă pictate, ouă sculptate, diverse tablouri realizate în tehnici diferite, obiecte din argint, obiecte artizanale, bijuterii hand-made (coliere, cercei, mărgele, brățări piele, din mărgele, rășini, ceramică, pietre semiprețioase), săpunuri naturale etc. La târg au fost prezenți și mai mulți vânzători de antichități și cărți vechi.

„Un târg care încearcă să acopere o gamă cât mai largă de gusturi”

La deschiderea târgului, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus că anul acesta au venit în Bucovina 113 expozanți, acesta fiind principalul târg din județul Suceava ca număr de participanți. „Expozanții au venit cu produse foarte diversificate, de la ceramică, lemn, până la antichități. Sunt produse gastronomice, de la miere de albine, legume, vin artizanal, dulcețuri, șerbeturi, gemuri. O gamă variată de produse care nu sunt neapărat meșteșugărești. Sunt și produse care preiau diverse motive din creațiile și tradiția populară și le reproduc pe bijuterii și diverse obiecte de îmbrăcăminte. Per total, avem un târg care încearcă să acopere o gamă cât mai largă de gusturi”, a spus Emil Ursu.

„Muzeul Satului Bucovinean, un punct central în ceea ce privește interesul turiștilor”

La rândul său, vicepreședintele CJ Suceava Niculai Barbă, care a venit la târg îmbrăcat într-o cămașă tradițională și cu o traistă bucovineană, a declarat că „Lume, lume... hai la târg!” este un eveniment unic la nivelul întregii țări. „Consider că prin ceea ce este expus aici, prin produsele și meșterii prezenți, prin mesajul pe care îl transmit, acest eveniment este unic la nivelul întregii țări. Participă meșteri nu numai din județul Suceava și din România, ci și din străinătate, fiind un eveniment în care se reunesc persoane, meșteri și specialiști cu preocupări în domenii diverse. Ce este important este că putem vorbi aici și despre păstrarea tradițiilor, pe de o parte, și de faptul că evenimente de acest gen au loc și sunt continuate chiar dacă am trecut prin pandemie sau prin aceste încercări care sunt la nivelul întregii lumi, conflicte și război. De asta vorbim de tradiții, pentru că vorbim de acele lucruri care trec peste toate încercările vremii și vremurilor”, a spus Niculai Barbă.

El consideră că Muzeul Satului Bucovinean a devenit din nou un punct central în ceea ce privește interesul turiștilor. „Transmit invitația, tuturor celor care se află în această vară în Bucovina, să viziteze Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de Scaun,” a mai spus Niculai Barbă, amintind că târgul de la Muzeul Satului Bucovinean a deschis seria de evenimente care vor avea loc în luna august, atât în Cetatea de Scaun, cât și pe platoul din apropierea acestuia, evenimentul principal urmând să fie Festivalul de Artă Medievală, de la jumătatea lunii august.

Concerte cu nume mari ale muzicii populare, în Muzeul Satului Bucovinean

Pe toată perioada târgului, sucevenii și nu numai s-au bucurat de câteva spectacole extraordinare, susținute de artiști consacrați: vineri, 26 iulie 2024, a avut loc „Gala 10 pentru folclor”, ediția a IX-a, prezentată de Mihaela Bârsan (inițiatoarea proiectului), cu mulți artiști invitați, cu momente muzicale și coregrafice deosebite. Inspectorul şcolar pentru arte Loredana Ceică (IȘJ Suceava) a anunțat că în anul școlar 2024 – 2005 vor fi 151 de ore de folclor, obiect de studiu opţional în şcolile din judeţul Suceava. Sâmbătă, 27 iulie 2024, a concertat cunoscuta artistă bucovineancă Laura Olteanu, din repertoriul căreia nu putea lipsi piesa „Acasă-i România”, care, și de această dată, a stârnit emoție și dor în rândul sucevenilor.„Fie că ne stârnește nostalgie, durere, dragoste de neamul şi de aceste locuri minunate dăruite de Dumnezeu, cred că ne regăsim cu toţii în ceea ce am dorit să transmită melodia”, a precizat artista. Alături de Laura Olteanu, pe scenă au urcat și dansatori ai Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Publicul a avut parte, sâmbătă seară și de o surpriză. Aflat în vizită prin Bucovina, coregraful Nea Mărin (cunoscut pentru emisiunile pe care le realizează la TV) și echipa sa au urcat pe scena amenajată în Muzeul Satului Bucovinean și au prezentat publicului o suită de dansuri populare, fiind aplaudați îndelung.

Duminică, 28 iulie , sute de spectatori s-au întâlnit cu interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu. Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” a susținut la Muzeul Satului Bucovinean mai multe momente artistice („muzică, dans și voie bună”) în toate cele trei zile de eveniment. Proiectul-Festival „Lume, lume… hai la târg!” a fost aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și este organizat de Muzeul Național al Bucovinei.

Conform conducerii Muzeului Național al Bucovinei, la evenimentul „Lume, lume... hai la târg!”, organizat în perioada 26 – 28 iulie 2024, la Muzeul Satului Bucovinean, au fost prezenți 5385 de vizitatori.

„Trofeul Bucovina” (diploma și premiul în bani), distincție prin care Muzeul Național al Bucovinei sprijină și răsplătește păstrarea meșteșugurilor tradiționale și promovarea autenticității, a fost acordat în cadrul ediției 2024 a evenimentului „Lume, lume... hai la târg”, meșteșugarilor: Victoria Fundiur, din Rădăuți, ouă încondeiate - pentru păstrarea meșteșugurilor tradiționale și autenticității; Silion Georgeta și Dumitru din Tocileni, Botoșani, păpuși din argilă, îmbrăcate în costume tradiționale, care redau meseriile tradiționale din viața satului - pentru creativitate și promovarea artei tradiționale.