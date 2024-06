Jose Mourinho a fost prezentat oficial ca noul antrenor al celor de la Fenerbahce

Jose Mourinho (61 de ani) a decis că este momentul să se reapuce de treabă. Demis de AS Roma în luna ianuarie, tehnicianul portughez s-a înțeles cu Fenerbahce Istanbul. Se spune că negocierile finale dintre „The Special One” și partea turcă au avut loc la București, cu ocazia meciului de retragere a Generației de Aur. Atunci, Mourinho a fost antrenorul selecționatei World Stars.

Chiar și site-urile de pariuri sportive au scris despre lovitura de imagine dată de Fener. Așa cum era de așteptat, tehnicianul care le-a antrenat printre altele pe Chelsea, Inter Milano, Real Madrid și Manchester United a fost întâmpinat ca un adevărat rege la Istanbul.

Contractul a fost semnat pe stadion, chiar în fața suporterilor fanatici care i-au mulțumit președintelui Ali Koç pentru că l-a adus pe unul dintre cei mai celebri antrenori din lume.

Jose Mourinho nu a rămas dator. „Vreau să-ți mulțumesc pentru dragostea ta, dragostea pe care am simțit-o din primul moment în care numele meu a fost conectat pentru prima dată cu Fenerbahçe. În mod normal, un antrenor este iubit după victorii. În acest caz, simt că sunt iubit înainte de victorii. Pentru mine, este o mare responsabilitate pe care o simt. Îți promit că, din acest moment, aparțin familiei tale. Această cămașă este pielea mea”, i s-a adresat portughezul lui Ali Koç.

Fener poate juca cu FCSB în Liga Campionilor

Câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano și cu Porto, al Europa League cu Manchester United și al Conference League cu Roma, Mourinho a considerat că fotbalul este pasiune și că nu există loc mai bun decât stadionul lui Fenerbahce pentru a simți această pasiune.

„Din momentul în care l-am cunoscut pe președintele Koç și am înțeles ideile lui, proiectul lui, am vrut să mă implic. Vreau să îmi aduc contribuția la fotbalul din Turcia, vreau să muncesc pentru liga turcă. Vreau să ajut ca nivelul să crească, dar cel mai important lucru pentru mine nu este fotbalul turc, nu este liga turcă, ci Fenerbahçe. Din momentul în care am semnat contractul, visele tale, Fenerbahce, sunt visele mele”, a mai spus Mourinho, care i-a luat locul pe banca tehnică lui İsmail Kartal în funcția de șef al lui Fenerbahçe, plecat la finalul sezonului trecut, după ce a dus echipa pe locul secund.

Fener a pierdut un meci tot campionatul 2023-2024, dar a terminat la trei puncte în spatele eventualului campioanei Galatasaray, cea mai mare rivală. Echipa antrenată acum de Jose Mourinho va juca din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor și nu este exclus ca în drumul spre faza grupelor să dea peste FCSB, campioana României.

Din eșec în eșec, spre o avere frumoasă

Jose Mourinho nu este celebru doar prin titlurile câștigate, ci și prin averea făcută în urma demiterilor de la cluburile de top. Pentru că a fost dat afară de la AS Roma a primit 3,5 milioane de euro. Vi se pare mult? Ei bine, este „mărunțiș” în comparație cu banii primiți din alte părți.

Cea mai mare despăgubire pentru terminarea unilaterală a contractului a fost oferită de Manchester United în 2018. „Diavolii” au fost niște „îngerași” și au plătit 23 de milioane de euro. Pe locul secund în top se situează tot o echipă din Anglia. Chelsea i-a plătit lui Mourinho 21 de milioane de euro, 2007. Londonezii nu s-au învățat minte. L-au readus și l-au dat afară din nou în 2015, plătind alte 10 milioane de euro.

În urmă cu 11 ani, Real Madrid cotiza și ea la bunăstarea financiară a portughezului, cu 20 de milioane de euro. În 2021, Tottenham i-a plătit 17 milioane de euro pentru că l-a demis.

În total, Jose Mourinho a primit 94,5 milioane de euro în urma demiterilor. Nu-i rău deloc!