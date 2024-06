OK, am făcut-o și pe-asta. Ce-ar mai fi de zis? Păi să începem cu chestiuni statistice-unicat. Echipa care a câștigat grupa, adică România, este la egalitate de puncte cu echipa de pe ultima poziție, adică Ucraina! Pe cale de consecință, toate echipele sunt la egalitate. Așa ceva nu există – este reacția celebră în fața unei girafe, la fel ar putea să se întâmple și acum, dar uite că există. Important este că noi ne aflăm la extremitatea care trebuie. Dacă ne întoarcem la calculele de dinainte, planul pentru calificare era făcut din 3 puncte cu Slovacia și încă unul cu cine se nimerea. Evident, către Ucraina se îndreptau speranțele noastre. Ei bine, uite că a fost invers, am învins Ucraina și am luat punctul suplimentar de la Slovacia. Cu Belgia am rămas pe zero, cum se estima. Reiau această idee: dacă ni s-ar fi oferit la început varianta de scor 1-0 cu ucrainenii, ne-am fi repezit să semnăm. Culmea, am fi semnat pentru... eliminare! Fiindcă la 1-0 am fi fost noi pe ultimul loc. Așadar acel 3-0 neașteptat ne-a propulsat la calificare încă din primul meci, încununarea venind cu acest egal. Bine că l-am obținut, căci degeaba ne puseserăm bază în alde Lukaku în caz de ceva, mai degrabă ucrainenii fiind mai aproape de victorie. Și acum cealaltă chestiune, aia delicată. Bun, am obținut punctul cu Slovacia, dar am făcut-o în spiritul jocului? Eu aș zice că da. Nu se poate disocia spiritul jocului de scopul urmărit în competiție. Ambele echipe s-au agitat, până la un punct. Acel punct. Și să zicem mersi, căci s-a cam înghesuit norocul în familia Iordănescu. Slovacia s-a dovedit o nucă tare, cred că dacă le trebuia victoria cu orice preț ar fi obținut-o. Am avut noroc cu penalty-ul acordat, am fi fost scandalizați dacă se acorda unul identic împotriva noastră. Nu mă dau mai catolic decât Papa, să fie primite interpretările în favoarea noastră, că prea destule au fost invers. Apoi, am avut noroc cu Niță, la acea paradă cu piciorul, pe care aș pune-o lângă cea a lui Martinez, din finala mondială. Altă miză și valoare atunci, dar ca tehnică de portar a fost aproape. Și ne-a salvat. Din nou.