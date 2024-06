Consecinţe.1. „Sexul are, întotdeauna, consecinţe. De tot felul! Când mama lui Hitler şi-a desfăcut picioarele în noaptea aceea, ea efectiv a revocat, pe veci, desfacerea a cincisprezece-douăzeci de milioane de alte picioare.” (George Carlin). Brrrr! Mă gândesc cu groază că, prin progresul geneticii, mama lui Stalin (ori a lui Hitler) ar putea fi clonată. Şi că ea ar fi, iar... gravidă! 2. „Infidelitatea nu are preţ, ci numai consecinţe.” (Radyi Lanrey)

Calorii.”Iubire, hai să ardem calorii! / Citesc că dansul le consumă, / Coregrafia poate, le asumă! / În pași ritmați le risipim, să știi! // Iubire, hai să ardem calorii! / Se spune că şi sexul le aprinde, / În încleştări de trupuri aburinde, / Vom săvârşi, târâş, călătorii! // Iubire, hai să ardem calorii! / În suprapuneri calde, ațâțate, / Cu mângâieri prelungi şi rafinate! / Iubire, cât te mai aştept să vii?! // Iubire, hai să ardem calorii! / Ce cure de slăbiri? Ce sală? / Noi nu ne îmbătăm cu apă chioară! / Ca chiorii ne vom pipăi! Nu vii? // Iubire, hai să ardem calorii! / În unduiri de trupuri îmbătate / De simţurile noastre excitate! / Iubire, hai să le topim! Când vii? // Iubire, hai să ardem calorii! / Călătorii prin pat, imaginare, / Ţi-am pregătit în palide budoare, / Iubire vino să le ardem! Vii?!?” (Marcel Flocea)

Calipigă.Provine din greaca veche, unde „kalli pugos” înseamnă „care are fese frumoase”. Ioana cea calipigă regreta că din această cauză bărbaţii nu-i remarcau şi frumuseţea interioară.

Camel (toe).ˮPrin «camel toe» (expresie cu sens erotico-sexual) se are în vedere aprecierea în urma unei observaţii (directe sau discrete, de tip voyeur) sau expunerea în scopul observaţiei directe şi a obţinerii de efecte erotice în urma acesteia, a labiilor mari (externe) prin chilot. Raportarea se face la imaginea copitei (despicate) a cămilei. În scopul obţinerii unui efect de «camel toe», femeia poartă de regulă un chilot foarte strâmt, care face ca profilul labiilor mari să fie foarte evident şi, de asemenea, spaţiul creat între ele. Totodată, acest efect este urmărit de unele femei prin purtarea unui pantalon strâmt şi elastic. Însă dacă sunt femei care contează pe acest efect în sens de semnal sexual, sunt şi altele care (la plajă sau la sală) sunt interesate să-l ascundă sau se arată nemulţumite că, fără intenţia lor, purtarea unor articole de lenjerie intimă şi, mai ales, de plajă ori sport, le evidenţiază labiile externe. La bărbaţi, corespunzător pentru «camel toe» este «moose knuckle».ˮ (Sexualitate online)

Don Juan. 1. „Când o dragoste / La care lucram mai demult / Mi-a reuşit, / Atunci o trec pe curat, / Pe inima altei femei. / Natura a fost înţeleaptă / Creând mai multe femei / Decât bărbaţi, / Pentru că ne putem desăvârşi / Sentimentul, / Folosind un mare număr / De ciorne.” (Marin Sorescu, „Don Juan”)

2. „Din atâtea femei să mă limitez numai la una? Ar trebui ca aceea să fie în fiecare moment alta, să-mi apară veşnic nouă şi nebănuită. Îţi trebuie o pasiune mare până la imbecilitate pentru a putea iubi o singură femeie. Schimbând multe, este imposibil să nu te farmece jocul de fizionomii. Farmecul absurd al iubirii adevărate, al iubirii intense, este de a găsi mister într-o singură fiinţă. Iubesc mai multe femei acei care nu pot iubi. Donjuanismul este avantajul şi defectul celor certaţi cu Eros.” (Emil Cioran, „Pe culmile disperării”)

3. “Corpul unui bărbat are atuurile sale, o femeie expert în priviri tandre şi atente trebuie să ştie să le vadă pe toate şi să profite de ele pe deplin. Cred de multe ori că Don Juan este judecat pe nedrept atunci când este acuzat că le consideră pe femei nişte obiecte sau că nu trăieşte decât pentru plăcere. Mi se pare că el vede diferite tipuri de frumuseţe în fiecare corp de femeie şi că este atât de capabil să le pună în evidenţă, încât, de fapt, el este un binefăcător al umanităţii. Don Juan consideră că toate femeile sunt irezistibile. Cel puţin, aşa spune aria lui Leporello din opera lui Mozart: înalte sau scunde, grase sau slabe, vesele sau grave, fiecare dintre ele are un farmec al ei pentru cel capabil să-l vadă. Don Juan este o viclenie a naturii sau a culturii, pusă în slujba femeii. Nu pentru a le face fericite, ci pentru a le reda frumuseţea unică, pe care cel care are mai multă experienţă e în stare să o observe cel mai bine. Nu le poate oferi decât o noapte şi o face pentru că nu e în stare de o asemenea punere în valoare decât o singură dată, dar şi pentru că, toate fiind frumoase, îi e greu să petreacă prea mult timp doar cu una dintre ele. Nu i se poate reproşa că nu-i acordă suficient timp fiecăreia, pentru că el se consacră frumuseţii feminine în general. Forţa însăşi a privirii sale îl face nestatornic. Femeia ar trebui, mai degrabă, să profite de ea, în loc să o condamne.” (Florence Ehnuel)

4. ~ (...moldav). „Deşi avea faima de donjuan al Iaşilor – sau poate tocmai pentru că ştia prea bine cum pot fi seduse femeile măritate – Lascăr Bogdan era foarte gelos pe frumoasa lui soţie, Smaranda, născută Balş (soră cu Toderiţă Balş, viitorul caimacan al Moldovei, de la 1856). Fiind posesoarea unui splendid păr bălai, lung şi bogat, prevăzătorul soţ recurgea la o metodă eficace pentru a-şi asigura liniştea somnului şi „onoarea de familist”. Noaptea, învălătucea împrejurul braţului său una din cozile ei pentru ca ea să nu poată pleca de lângă el fără ştirea lui. N-au dus multă vreme casă împreună şi s-au despărţit. Acelaşi personaj se împăuna – înveşmântat în luxoasa-i uniformă de polcovnic (ofiţer de miliţie) – cu multe aventuri amoroase petrecute în alcovul domniţelor măritate cu boieri ruginiţi. Pentru a-şi savura în tihnă şi siguranţă escapadele amoroase cu soţia marelui vistiernic – ca să vedeţi că, fie şi pentru doamne, iubirea e mai de preţ decât banii!? (n.a.) – Lascăr înşira gorniştii garnizoanei pe tot traseul de la vistierie la casa amantei sale. Şi, dacă soţul înşelat – care era tare bănuitor şi zuliar (gelos) – pornea spre cuibul conjugal cu intenţia vădită de a-şi surprinde rivalul în flagrant, soldaţii suflau din răsputeri în trompete şi dădeau semnalul... de plecare.” (Adrian-Silvian Ionescu)

Parole (”parole, parole”...). Un soț, împreună cu soția, încearcă să creeze o nouă parolă pentru computerul lor. Soțul propune, "Mypenis", iar soția cade pe jos de râs, deoarece pe ecran s-a afișat, instant: "Eroare. Este prea scurtă."

Molimă.Pacienta: - Domnu doctor, am o problemă: de câte ori mă dezbrac, mi se întăresc sfârcurile! - Hmmm... păi, dezbrăcați-vă, să vedem. Se dezbracă tipa, iar doctorul examinează, palpează, observă... - Mda... nu cunosc natura fenomenului, dar ceea ce văd ...e că e contagios!

Iad.De unde se vede, din nou, că și iadul e pavat cu bune intenții. Un om, ieșit din spital după o spitalizare lungă, dar salvatoare, se întoarce acolo, într-o pornire generoasă, să le facă o vizită noilor internați din salonul său. El se oprește și se așază pe marginea patului în care suferise, punând acolo și o pungă grea, plină cu fructe, cărți și sucuri. Noul pacient, un chinez, devine însă, brusc, din galben, tot mai alb la față. Apoi, se uită disperat, cu ochișorii săi mici, dar bulbucați subit la vizitator. Căruia îi șoptește, înainte de a-și da duhul: - Woong sing, hooooooo! Omul nostru iese foarte afectat de la spital, intră în primul restaurant chinezesc și spune proprietarului: - Scuză-mă, dar ce înseamnă “Woong sing hooooo?!” – Dehhh, este o expresie stranie, poate din cauza pronunției deficitare, pentru că literalmente tradus înseamnă: “Gâtu mă-tii, vezi că stai, boule, pe furtunul tubului de oxigen!” Unde dai… și cine crapă!?

Divorț.M-am decis să dau divorț de nevastă-mea deoarece ea adoră să facă dragoste dimineața. Exact după ce plec eu la serviciu...

Moale. Nu ştim de unde vine expresia "las-o mai moale", dar ar trebui să te simți mândru când ți-o spune o femeie...

Beuturi.„Afară de apă, oamenii mai beu şi unele beuturi spirituoase ca vin, bere, alcohol ş.a.m.d. Cât despre acestea, nemic n’am ce spune bun. Pe când apa ia locul prim între toate beuturile existente, provine în natură pretutindene, ajută desvoltării organismului nostru, şi pe lângă toate acestea nimic nu ne costează; pe când, beuturile spirituoase nu-i aduc omului nici un atom de sănătate, ba dincontră încă, dânsele mai rău i-o ruinează şi pe lângă aceasta atât punga cât şi vada (acumularea, averea familiei – n.a.). Cel puţin să ne însemnăm că beuturile spirituoase totdeauna mai mult strică omului decât îl ajută. Afară de mâncare, oamenii au necesitate şi de beutură. Cea mai bună beutură este apa de isvor. Ea este şi mai bună, dacă fundul isvorului conţine nisip sau pietriş. Cu totul altfel stă chestia cu apa din râuri. Aceasta nu este deloc recomandabilă de beut, de oare-ce unele substanţe chemice ca varul şi unele săruri, cari sunt necesare organismului nostru, îi lipsesc. Apa din râuri este mai ales vătămătoare organismelor tinere şi crescânde ale copiilor”. („Revista Politică”, Anul III, 1888 – din ”Monitorul de Suceava”)