Concurs de știință

Simularea cu succes a unei misiuni spațiale pe Marte, proiect amplu, desfășurat pe mai multe etape, i-a adus echipei formate din cinci elevi suceveni un premiu important în cadrul Concursului Național de Știință ReCoNnect.

Competiția este o inițiativă care-și propune să îi apropie pe elevi de cercetarea științifică și să înțeleagă mai bine ce înseamnă meseria de cercetător.

Echipa elevilor suceveni – „Deimos” - a fost formată din Rafaela Alexandra Barac-Bologa, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, lider al echipei; Andreea Domnica Bahan, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, inginer electronist; Alexia Ioana Nastase, clasa a XI-a, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, inginer de propulsie; Lucian Ionuț Airinei, clasa a XI-a, Liceul „Lațcu Vodă” Siret, inginer de propulsie; Nicolae Onica, clasa a XI-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, inginer software.

„Misiunile propuse de organizatori sunt destinate să stimuleze gândirea și activitatea științifică, creativitatea, lucrul în echipă etc.

Noi am început să lucrăm la misiunea noastră spațială de la finele anului trecut, iar fiecare elev din echipă a avut un rol bine stabilit.

În prima etapă am avut de realizat rapoarte cu privire la racheta care ar putea fi lansată pe Marte, rapoarte ce au constat în calcule complexe și dimensionări, calcule pentru reducerea costului deplasării (praștia gravitațională), tehnologii de colonizare pentru a putea face viața pe Marte posibilă, locuințe și sursele de oxigen, de asemenea am întocmit și un plan de afaceri.

Cu aceste propuneri ne-am calificat în cea de-a doua etapă, etapă unde au rămas 10 echipe dintr-un număr de 50.

Ulterior am construit un rachetomodel care trebuia să ducă la îndeplinire mai multe misiuni impuse sau alese (misiunea principală - un tip de stație meteorologică pentru a preconiza anumite fenomene ale naturii și misiune secundară – amplasarea unor panouri solare). Am avut un buget pentru a cumpăra componente electronice, astfel echipa a trebuit să aleagă senzori, module, placă programabilă și multe alte componente electronice pentru a putea culege datele de la senzori și a realiza misiunile. Rachetomodelul a fost construit din lemn de balsa și lansat de pe Aerodrom Sânpetru, până la 1000 de metri.

După lansare, am primit datele misiunii de la senzorii programați (presiune atmosferică, umiditate, temperatură, raze UV etc.) necesare pentru stația meteorologică și panouri solare. Cu acest proiect am reușit să obținem premiul Reconnect la Concursul Național de Știință RECONNECT, categoria de creativitate științifică”, a povestit Andreea Domnica Bahan, inginerul electronist al echipei.

Referitor la competiție, colega sa Alexia Ioana Năstase, inginer de propulsie, a arătat: „Pentru mine, experiențele prin care am trecut alături de echipa Deimos au fost de neegalat deoarece am reușit împreună să obținem reușite la care nu ne-am fi așteptat. ROSPIN ne-a deschis calea spre studiul spațiului și astfel am învăț multe lucruri despre ingineria aerospațială, ba chiar am reușit să punem la punct o misiune și să construim un rachetomodel”.