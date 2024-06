Marţi, 25 Iunie 2024 (14:09:14)

O mărire salarială care trebuia aplicată salariaților de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Suceava încă de acum 7 ani a fost ignorată în mod sistematic. În acest fel, nivelul de salarizare la CSM Suceava era unul dintre cele mai scăzute din țară.

Acest drept a putut fi redat celor 23 de angajați doar după demersuri susținute ale liderului Sindicatului Național de Sport și Tineret Suceava, Ovidiu Paul Hrițcu, și ale celui care îl secondează în această structură, antrenorul Silviu Casandra.

”În urma atribuțiilor pe care le am la Clubul Sportiv Municipal Suceava, administrator și lider al Sindicatului Național de Sport și Tineret Suceava, alături și de viceliderul, antrenorul Silviu Casandra, am inițiat demersuri privind majorarea salariului cu 15% pentru întreg colectivul de angajați. În urma demersurilor am obținut un drept ce îl aveam, dar nu era aplicat și la CSM Suceava. Vreau să spun că doar angajaților nu li s-au mărit salariile, pentru că întreaga conducere a clubului beneficiază de ani buni de acest drept. Am ridicat această problemă și în fața ministrului Elisabeta Lipă și într-un final ni s-a dat dreptate”, a arătat Ovidiu Paul Hrițcu.

Potrivit acestuia, salariul mediu de la CSM Suceava era de 2.800 de lei/lunar, iar măririle salariale vor intra în vigoare de la 1 iulie.

Mai mult, în urma protestelor care au avut loc la nivel central și la care au participat și sindicaliștii suceveni, s-a mai obținut o creștere salarială de 10% pentru condiții vătămătoare de muncă din partea Ministerului Muncii.

În urma acestor creșteri, salariul mediu al angajaților, mai puțin conducerea CSM Suceava, va fi de aproximativ 3.100 de lei/lunar.