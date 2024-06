Gheorghe Șoldan dă asigurări de la Vicovu de Jos că alături de echipa sa va aduce schimbările în bine de care județul are nevoie

Determinare

Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul PSD Gheorghe Șoldan, a declarat la Vicovu de Jos că alături de echipa sa va aduce schimbările în bine de care județul are nevoie. Gheorghe Șoldan a fost prezent duminică, de Rusalii, în mijlocul locuitorilor din Vicovu de Jos, acolo unde primarul Vasile Țugui a ales să sărbătorească această zi și printr-un spectacol de excepție, adunând, astfel, laolaltă întreaga comunitate nu doar la biserică, ci și pe esplanada de lângă Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din localitate.

„O comunitate și un primar pe care, așa cum le spuneam și vicovenilor, i-am dat de multe ori exemplu. De pe scena evenimentului, le-am vorbit oamenilor despre prioritățile mele ca președinte de consiliu județean și i-am asigurat că nu am uitat ce am vorbit în campania electorală nu demult încheiată. I-am felicitat pentru că au ales un primar precum Vasile Țugui, votat cu aproape 90%, primar care a reușit în două mandate să dezvolte vizibil comuna și care are numeroase proiecte de continuare a modernizării Vicovului de Jos”, a spus Șoldan.

Deputatul PSD le-a mulțumit oamenilor pentru că au avut încredere în el și pentru că, pe 9 iunie, la Vicovu de Jos a primit pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava de trei ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat. „Și sunt zeci de exemple de astfel de comunități care au ales într-o proporție covârșitoare, schimbarea cu Gheorghe Șoldan. Mă onorează, dar mă și responsabilizează în egală măsură. Sunt determinat, am ținut să precizez și ieri acest lucru, să produc, alături de echipa mea, schimbările de care județul nostru are atât de multă nevoie. Toate astea pentru ca, într-un final, sper eu chiar finalul primului mandat, 2028, tot mai puțini tineri să plece din județ, iar cei plecați de mult să înceapă să vină înapoi acasă, la copiii lor, la familiile lor”, a declarat Gheorghe Șoldan.