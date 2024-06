Îndemn

Candidatul PNL pentru Primăria Forăști, Nicolae Clement Lăzărică, îi îndeamnă pe cetățenii acestei comune să fie alături de el la alegerile de pe 9 iunie și să aducă schimbarea în bine de care are nevoie această comună. „După 24 de ani de stagnare sub conducere PSD, comuna Forăști trebuie să se dezvolte cu o administrație liberală. După 24 de ani de dictatură locală, a venit vremea schimbării în Forăști. Consider că schimbarea e necesară în comuna noastră. După atâtea mandate de administrație PSD în care comuna nu s-a dezvoltat, iar cetățenii continuă să aibă numeroase probleme, comuna Forăști ar trebui să încerce o administrație liberală performantă. Îi asigur pe cetățeni că în calitate de primar voi avea sprijinul președintelui Gheorghe Flutur și al Consiliul Județean pentru a realiza proiectele propuse. Iar cetățenii comunei Forăști trebuie vadă că toți colegii mei liberali care conduc alte comune au reușit să dezvolte localitățile cu sprijinul lui Gheorghe Flutur, în timp ce comuna noastră a rămas în urmă”, le-a transmis Nicole Lăzărică locuitorilor din Forăști. El a precizat că principala problemă pe care vrea să o rezolve ca primar este cea a apei potabile și a canalizării în Forăști. Candidatul PNL a arătat că în momentul de față locuitorii acestei comune plătesc un preț foarte mare pentru aceste utilități, 6,8 le/mc de apă potabilă și 5 lei/mc la canalizare, iar intenția primăriei este de a majora prețul la canal tot la suma de 6,8 lei/mc. „Consider că cetățenii plătesc mult prea mult pentru apă și canal, în condițiile în care noi suntem producători de apă. O altă mare problemă care trebuie rezolvată rapid și mă voi ocupa imediat după ce voi prelua funcția de primar este cea a modernizării și extinderii rețelelor de apă și canal. Această rețea este extrem de veche, iar stațiile de captare a apei existente nu mai reușesc să facă față, având în vedere și reducerea pânzei freatice”, a spus Nicolae Lăzărică.

El a făcut referire și la parteneriatul pe care îl va avea cu Gheorghe Flutur, care deja se concretizează prin includerea a două drumuri din Forăști pe primele două locuri în lista de priorități a Consiliului Județean Suceava pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Nicolae Lăzărică a spus că cele două drumuri județene sunt Forăști - Manolea - Dolhești – Dolhasca și Dumbrăvița - Uidești - Tătăruși, care vor face legătura cu viitoarea autostradă A7.

În final, Nicolae Lăzărică a spus că alături de echipa pregătită de liberali își propune să rezolve problemele cetățenilor, respectiv redarea pășunii crescătorilor de animale pentru a beneficia de subvenție, asfaltarea tuturor drumurilor comunale, asigurarea independenței energetice, introducerea gazului metan, normalizarea relațiilor dintre autorități și cetățean, o grădiniță cu program prelungit, transport public comun, un punct sanitar cu ambulanță, amenajarea de alei pietonale în toată comuna și acordarea de tichete sociale tuturor celor care se află în situații vulnerabile și nu beneficiază de sprijin sau ajutor social.

„Sunt omul care a ajutat oricând i s-a cerut. Voi fi primarul tuturor. Nu candidez împotriva nimănui și nu doresc să dezbin. Candidez pentru Forăști, comună în care schimbarea este necesară pentru dezvoltarea ei! Și chiar dacă sunt reprezentantul unui partid, mai presus de toate sunt candidatul tuturor cetățenilor”, a încheiat Nicolae Lăzărică. Candidatul PNL pentru Primăria Forăști este absolvent de teologie, administrator a două firme, familist convins și tată a 3 copii, un naționalist convins și iubitor de tradiții și cultură.

Comandat de O.J. P.N.L. Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21240015, Tiraj 2530