Activități

La Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” au loc în această perioadă mai multe acțiuni culturale, pentru a marca 19 ani de activitate didactică și misionară sub ocrotirea Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava.

Ziua Internațională a Copilului, 1 Iunie, a fost una specială la Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, fiind și ziua grădiniței.„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, copiii au desfășurat activități speciale, care să marcheze aceste zile. De 19 ani ne bucurăm să fim mentori pentru atâtea generații de copii care au crescut sub ochii noștri, s-au dezvoltat minunat și ei reprezintă generația de mâine de care țara noastră are nevoie. Tot de atâția ani promovăm împreună o educație sub sloganul <Lumină pentru suflet, educație pentru viață>, cu rezultate remarcabile pentru învățământul particular sucevean”, a explicat prof. Maria Doncean, directoarea Școlii Gimnaziale „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”.

Cu glasul lor îngeresc și pur, cu inimi calde, tremurânde de emoții, preșcolarii l-au sărbătorit pe Sfântul lor ocrotitor, pe Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava. Evenimentul a debutat cu o slujbă religioasă de mulțumire oficiată de un sobor de preoți, succedată de un program artistic desfășurat de către copilași, îmbrăcați în frumoase cămăși tradiționale. La finalul programului religios și artistic, toți cei prezenți au primit binecuvântările arhierești, iar preșcolarii s-au bucurat de câte un dar personalizat, dulciuri și jucării din partea grădiniței.

Umanitar

În aceste momente de mare bucurie, ne-a spus directoarea Maria Doncean, nu au fost uitați nici copilașii aflați în nevoi, astfel că „instituția noastră de învățământ a organizat în această perioadă Campania umanitară <Să facem o bucurie dăruind o jucărie>, acțiune ce valorifică din nou puterea faptelor bune desăvârșite împreună cu părinții copiilor, partenerii noștri de nădejde. Jucăriile donate în cadrul campaniei vor fi dăruite mai departe către alți copii care au o situație specială”.

Cadrele didactice de la Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”mulțumesc tuturor celor care le-au fost alături atât în cei 19 ani de activitate, cât și în zilele de sărbătoare, „în care ne dorim să înmulțim binele, să facem bucurie, să fim bucurie. Mulțumim, Sfinte Mare Mucenice Ioane cel Nou, pentru toată grija și rugăciunile cu care ne înconjori mereu”.