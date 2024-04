Investiții

Prezent în zona de munte a județului, la Moldovița, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat câteva șantiere în lucru împreună cu primarul Traian Iliesi, despre care spune că este un gospodar de care se leagă toată modernizarea de pe Valea Moldoviței.

„Suntem la Moldovița, o comună superbă cu primarul gospodar Traian Iliesi. Aici în spate se văd lucrări de artă”, a spus Gheorghe Flutur, referindu-se la investițiade infrastructură, dar și la frumusețile zonei.

„Drumul de la Argel este cea mai bună veste pentru această zonă. Am făcut un pod, continuăm zilele acestea cu asfaltarea unui tronson de drum și pregătim legătura de aici, din Moldovița, Argel, spre Brodina și spre granița cu Ucraina, la Ulma.

Mai avem câțiva kilometri. Pe partea cealaltă, de la Brodina pe valea Brodinei, am început lucrările. Va deveni o zonă turistică senzațională această perlă a Bucovinei, Moldovița”, afirmă cu convingere președintele Consiliului Județean Suceava, prezent la Moldovița în ziua în care se deschide calea ferată pentru Mocăniță - încă cinci kilometri spre Vatra Moldoviței.

“Primarul gospodar Traian Iliesi are proiecte pentru încă 112 kilometri de apă și canalizare, pentru drumuri pe Demăcușa. Aici zonele sunt mai complicate. Trebuie apărări de maluri, investiții în poduri, podețe, dar le face. Am participat la multe evenimente de punere în funcțiune a școlilor. Școlile sunt modernizate. Au masă caldă în școli, au microbuz școlar electric care trebuie să sosească și, așa cum am mai spus, Moldovița înflorește. Îl felicit pe primarul Traian Iliesi, este un primar vechi, de care se leagă toată modernizarea de pe Valea Moldoviței, unde umăr la umăr am fost și eu și sunt aici pentru a le transmite gospodarilor din zonă că sunt în continuare lângă el umăr la umăr, nu îl las și nu las zona Moldoviței atât de dragă mie”, a concluzionat Gheorghe Flutur, în urma vizitei de lucru.