Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, și-a înregistrat vineri, în mod oficial, la Biroul Electoral, candidatura pentru un nou mandat la conducerea acestui municipiu pentru alegerile din 9 iunie. Tot vineri a fost depusă și lista de candidați pentru Consiliul Local din partea PNL. Bogdan Loghin a fost însoțit de echipa PNL Rădăuți, candidații liberali parcurgând pe jos traseul de la sediul partidului până la Biroul Electoral.

Bogdan Loghin a ținut să sublinieze că pentru susținerea candidaturii sale a adunat de cinci ori mai multe semnături decât era nevoie. El a dat-o ca exemplu pe Elena, o tânără cu dizabilități locomotorii, care se deplasează în cărucior, și care a strâns nu mai puțin de 70 de semnături din poartă în poartă. “Este o imagine fantastică, o echipă fantastică aici, în fața Primăriei, și ca să completez această imagine, să explic rădăuțenilor ce am simțit când am format această echipă, nu aș putea descrie în cuvinte. De ce? Pentru că fiecare în dreptul lui vine cu un suflet pentru Rădăuți. Pentru Rădăuți am pornit tura trecută în alegeri și am câștigat cu ajutorul lui Dumnezeu. Împreună pentru Rădăuți mergem acum să dezvoltăm Rădăuțiul așa cum își doresc rădăuțenii. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru semnăturile pe care le-au strâns. Vreau să aduc aminte că Elena, aici de față, a strâns din poartă în poartă peste 70 de semnături, deci a bătut la poarta a peste 40 de familii și a fost o emoție extraordinară în acel moment când le-am centralizat și am văzut că rădăuțenii ne-au dat de cinci ori mai multe semnături decât am fi avut nevoie pentru a depune documentele astăzi”, a declarat Bogdan Loghin.

El i-a asigurat pe toți rădăuțenii că împreună cu echipa sa ”nu vom conteni zi și noapte să ne gândim și să facem tot posibilul pentru ca ei să vadă rezultatele cu ochiul liber”.

El a mai spus că realizările sale din acest mandat au fost adunate într-o broșură care începând de vineri este distribuită în Rădăuți. ”De foarte mult timp s-a discutat și s-au spus doar vorbe, dar eu consider că în acest mandat, cu voia lui Dumnezeu și cu echipa pe care am avut-o în spate, am reușit să îndeplinim tot ce am promis. În acest sens vreau să fac un anunț, că tot este vorba de transparență. Aici este macheta revistei care începând de astăzi o vom distribui în municipiul Rădăuți și unde sunt toate realizările. Aici nu mai este vorba de mințit sau să facem un concurs de promisiuni, tot ce am promis pentru mandatul acesta este desfășurat în această broșură pe care o vom găsi și online, pentru a fi la disponibilitatea tuturor. Vreau să vă spun că, așa cum în mandatul trecut și în campania trecută am cerut insistent și timpul poate arăta lucrul acesta, am interzis campania agresivă din partea PNL a membrilor lui pentru că avem destulă ură în jurul nostru, avem destulă dezinformare în jurul nostru și nu pot să mai spun decât că am încredere că tot ceea ce se va întâmpla în perioada următoare va fi doar pentru Rădăuți. Vă mulțumesc tuturor pentru astăzi și vă mulțumesc mai ales pentru ceea ce urmează fiindcă nu urmează o perioadă ușoară, după cum am spus mai devreme, văd că deja s-a început cu lucruri nu prea ortodoxe, dar noi trebuie să ne asumăm acest lucru și să mergem mai departe. Dumnezeu este asupra tuturor, toți creștinii care se roagă pentru mine, pentru familia mea și pentru această echipă sunt alături de noi și le mulțumesc pentru acest lucru. Doamne Ajută și să dea Dumnezeu să fie așa cum dorește el”, a mai declarat Bogdan Loghin.