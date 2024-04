Mișcare

În cadrul programului „Săptămâna verde”, Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a dedicat ziua de marți, 23 aprilie, activităților sportive.

Sub egida “O viață sănătoasă prin practicarea sportului”, elevii colegiului au avut oportunitatea să își demonstreze abilitățile sportive și să promoveze rolul și importanța activității fizice pentru un stil de viață sănătos.

În ciuda vremii înnorate, elevii au umplut baza sportivă a colegiului, angajându-se în competiții de fotbal, volei, baschet, tenis de masă și șah.

La activitate au participat aproximativ 350 de elevi, dintre care peste 100 în calitate de participanți și aproape 250 în calitate de spectatori suporteri.

La competiția de fotbal au participat 57 de elevi împărțiți în 7 echipe, la volei au participat 24 de elevi organizați în 4 echipe, la baschet au participat 6 elevi împărțiți în 2 echipe, la tenis de masă au fost 12 elevi participanți, iar la șah și-au testat abilitățile 6 elevi.

Activitățile sportive au fost organizate, sub coordonarea profesorilor de educație fizică, Hrihor Rodica și Ciobara Alexandru, dar și sub supravegherea cadrelor didactice repartizate de către Consiliul Școlar al Elevilor, prin reprezentanții săi, președinte Luța Ioana - clasa 9 E, Cioată Alexandru - clasa 11 E, Chirilă Teodor - clasa 10 D, Onică Nicolae - clasa 11 C și Emanuela Ciornei - clasa 11 C, în calitate de fotograf.

De asemenea, a contribuit conducerea colegiului, reprezentată de directorii Adrian Puiu și Luminița Lăzărescu, care a achiesat la propunerea CȘE și oferit întreaga disponibilitatea pentru organizarea acestei activități.