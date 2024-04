Perioada 18 – 24 aprilie

Simpozion național, la USV

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 19-20 aprilie, cea de a VIII-a ediție a simpozionului național, cu participare internațională, cu tema ”Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”. Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 19 aprilie, în sala Auditorium „Joseph Schmidt” din Corpul F, începând cu ora 09:00.



Joi, 18 aprilie

FOLKARTE... cu Andrei Păunescu, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc

Andrei Păunescu vine la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc cu cărțile și cântecele sale, pentru o seară de FOLKARTE, joi, 18 aprilie 2024, la ora 19:00. „Cântare și lansare sau lansare și cântare, oricum am lua-o, întâlnirea de muzică și cuvinte va fi extraordinară, precum locul (Mansarda Bibliotecii, Calea Bucovinei Nr. 4, Câmpulung Moldovenesc, România, Telefon: 0371631786, email: office@bmcm.ro)

Lansare de carte, la Galeriile de Artă din Rădăuți

Joi, 18 aprilie, începând cu ora 17:00, la Galeriile de Artă din Rădăuți, poetul Cezar Haiura vine să prezinte volumul de poeme Muțenia armelor (ed. Agnos, 2024)

Invitat - jurnalistul Mihai ANIUK și solistele Atelierului de MUzică din Siret, Anastasia Lauric & Alesia Fraseniuc.

Vineri, 19 aprilie

Expoziția „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”, la Muzeul de Istorie

La Muzeul de Istorie Suceava – Galeria cu Bolți, va avea loc, vineri, 19 aprilie 2024, la ora 13:00, vernisajul expoziției „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”, expoziție personală, în an aniversar, pentru că artistul va împlini anul acesta, pe 4 mai, 85 de ani. Prețul unui bilet este 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru pensionari și un leu pentru elevi/studenți.

Acțiune caritabilă, la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, elevi și foști elevi ai școlii, împreună cu Interact Suceava Bucovina organizează, vineri, 19 aprilie 2024, între orele 10:00 – 14:00, evenimentul caritabil „Dăruiește speranță!”, pentru a o ajuta pe Izabela Socoliuc, eleva olimpică de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” diagnosticată cu leucemie.

Fotografii și filmulețe din Kenya, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc

Fotografii și filmulețe din Kenya, realizate de fotograful profesionist Tudor Gabriel Dominte, vor fi prezentate, vineri, 19 aprilie 2024, de la ora 18:00, la Mansarda MAL - Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc. Artistul fotograf invită publicul la o călătorie inedită în Kenya (Come with me to Kenya). „Timp de o oră, Gabi va proiecta o selecție de fotografii și filmulețe realizate în călătoria lui din luna martie, anul acesta. Imaginile și poveștile vor crea un adevărat jurnal de călătorie. Accesul este liber, în funcție de locurile disponibile”, transmit reprezentanții MAL.

„George și cheia secretă a universului”, la Casa de Cultură „Platon Pardău”

Spectacolul de teatru „George și cheia secretă a universului”, o adaptare după volumul cu același nume semnat de Lucy și Stephen Hawking, „vă invită să faceți o frumoasă călătorie în spațiul extraterestru, cu multe aventuri fantastice, pentru a descoperi misterele fizicii și universului împreună cu George și noii lui prieteni, omul de știință Eric și fiica sa Annie, și cu ajutor din partea supercalculatorului Cosmos”. O poveste amuzantă și plină de informații pusă în scenă de actorii Teatrului „Fantezia” din Galați, vineri, 19 aprilie 2024, de la orele 10.00, 11.00 și 12.00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei.

Preț bilet: 25 lei.

„Povestiri din Sfântul Munte”, cu Părintele Pimen Vlad, la Prestige Ballroom din Suceava

Vineri, 19 aprilie, de la ora 19:00, la Prestige Ballroom din Suceava va avea loc evenimentul “Povestiri din Sfântul Munte”, cu Părintele Pimen Vlad. Accesul în sală va fi gratuit, dar în baza unei înscrieri prealabile. Sunt 800 de locuri disponibile. Părintele Pimen Vlad este starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos. „Să ne hrănim cu aceste povești pline de înțelepciune și să ne lăsăm purtați de duhul sacru al Sfântului Munte, într-o seară dedicată adâncimii și frumuseții credinței noastre ortodoxe.”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Studenţilor Creştini-Ortodocşi Români (ASCOR) Suceava.

Sâmbătă, 20 aprilie

„NASTY” se vede la Cinema Casa de Cultură Gura Humorului

„NASTY” se vede la Cinema Casa de Cultură Gura Humorului. Explorează viața și cariera primului număr 1 în istoria clasamentului ATP, Ilie Năstase. Sâmbătă 20 aprilie 2024, de la ora 17:00. Biletele se pot procura în ziua spectacolului de la casa de bilete.

Un documentar semnat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu.

Luni, 22 aprilie

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou vor fi duse în procesiune la Mănăstirea Mirăuți

Luni, 22 aprilie 2024, moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou vor fi duse în procesiune la Mănăstirea Mirăuți, unde vor rămâne până în seara zilei de marți, 23 aprilie, conform datelor furnizate de arhiepiscopie.

Marți, 23 aprilie

Concert al Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu”, la Mănăstirea Mirăuți

Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” va susține, marți, 23 aprilie 2024, începând cu ora 18:00, la Mănăstirea Mirăuți, un concert extraordinar despre călătoria duhovnicească către întâlnirea cu Dumnezeu cel Înviat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, moderat de arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia – Neamț. Concertul va fi transmis în direct pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de către Sectorul Media și Comunicare al Centrului Eparhial Suceava.

Târgul de Paști, ediția a XXIV-a, la Gura Humorului

La Gura Humorului va avea loc marți, 23 aprilie 2024, în ziua în care se sărbătorește Sf. Gheorghe – Purtătorul de biruință, Târgul de Paști, ediția a XXIV-a. Târgul se adresează tuturor creatorilor/meşteşugarilor care respectă tehnica, motivistica şi cromatica ouălor pascale închistrite tradiţional.

Miercuri, 24 aprilie

Expoziția de pictură „Ecouri”, la Muzeul de Istorie

Artiștii plastici Ioan și Adrian Bratiloveanu vor expune, în perioada 24 aprilie – 12 mai 2024, în Foaierul Muzeului de Istorie Suceava. Vernisajul expoziției de pictură „Ecouri” va avea loc miercuri, 24 aprilie 2024, la ora 14:00.

„Ordinea în care a plâns Ruxandra”, Teatrul Studenţesc Fabulinus.

Miercuri, 24 aprilie 2024, de la ora 19.00, va avea loc la sala Auditorium Joseph Schmidt a USV spectacolul „Ordinea în care a plâns Ruxandra”, prezentat de Teatrul Studenţesc Fabulinus.

„Ordinea în care a plâns Ruxandra” pornește de la povestea unei eleve de liceu care se opune petiției pe care colegii ei o scriu împotriva profesorului lor de fizică. Este lecția de fizică la care copiii iau parte și care anunță o înlănțuire de cauze și efecte care devin de neoprit și căreia Ruxandra încearcă să le facă față.

Biletele se pot achiziționa astfel:

* de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9-17

* de la Auditorium Joseph Schmidt, incepand ora 18.00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Preţul unui bilet întreg este de 20 de lei, iar preţul unui bilet pentru elevi, studenţi şi pensionari este de 10 lei