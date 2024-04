Proiect important

Aproape 10 kilometri de drumuri din mai multe sate ale comunei Preutești vor fi betonați prin intermediul unui proiect acceptat la finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat în cursul zilei de marți, la sediul Primăriei Preutești, de primarul Ion Vasiliu și administratorul firmei Tehnocon SRL, Vlad Simeria.

”Ziua de 17 aprilie 2024 este una istorică pentru comuna Preutești. Pentru acest proiect, de la nivel național s-a alocat suma de 14,5 milioane de lei, iar partea de cofinanțare a administrației locale este de 852.000 de lei, astfel încât valoarea totală a proiectului prin care se vor betona 9,52 kilometri de drumuri este de peste 3 milioane de euro”, a arătat primarul Ion Vasiliu.

Se vor executa lucrări pe 17 tronsoane de drumuri din cinci sate ale comunei, respectiv Arghira, Basarabi, Preutești, Huși și Leucușești, iar procentul de drumuri modernizate, fie prin betonare, fie prin asfaltare, va crește de la 48% la 75%.

”Drumurile care sunt prinse în acest proiect sunt pietruite, iar majoritatea au rețele de apă și canalizare”, a anunțat primarul Ion Vasiliu.

Lucrările din satul Arghira

În satul Arghira sunt trei tronsoane. Primul este în lungime de 768 de metri și se află în zona denumită ”Satul vechi”, iar suplimentar vor fi betonate și trei drumuri laterale, fiecare pe câte 25 de metri. În plus, va fi amenajată și o parcare pentru 12 autovehicule în zona unui pârâu. Tronsonul al doilea din Arghira este continuarea drumului betonat din zona școlii, popular denumită ”Drumul vechi”, pe o lungime de 1.040 de metri, de la familia Prisăcaru Gheorghe până la familia Alexandru Dorin. La capătul acestui drum vor fi amenajate o intersecție și o parcare pentru 10 autovehicule. Al treilea tronson are 448 metri lungime și va fi în continuarea tronsonului doi, până la intersecția cu familia Iacobuț.

Unde se execută lucrări în satul Basarabi

În satul Basarabi primul tronson va avea 942 de metri, în zona denumită popular ”Vlădești”, unde sunt circa 40 de gospodării, de la drumul județean până la familia Popa Andrei, plus alte trei drumuri laterale ce urmează să fie amenajate.

Tronsonul numărul doi din satul Basarabi, denumit ”Onania”, face legătura între acest sat și Preutești, pe o lungime de 1.235 de metri. La capăt se află biserica ortodoxă, iar pe același traseu este și biserica pe stil vechi din Basarabi, care se adresează unui număr mare de credincioși. Acest tronson face joncțiunea cu un drum betonat în 2014, astfel încât tot traseul va fi modernizat.

Alt tronson din satul Basarabi are trei direcții care configurează zona centrală. Unul are o lungime de 585 de metri și pleacă de la intersecția școlii din Basarabi până la familia Trîș Viorel, spre Preutești. Un alt tronson are 533 de metri, drumul din mijlocul satului, care pleacă din intersecția Școlii Basarabi până în intersecția cu zona denumită popular ”Sturzu”.

Tot în satul Basarabi, pe o lungime de 382 de metri, se află un drum spre satul Arghira, până la familia Întorsură Neculai. Și tot aici, drumul căruia i se spune popular ”Spre Țărnuică” va fi betonat pe o lungime de 250 de metri.

Ultimul tronson din satul Basarabi are o lungime de 624 de metri, cunoscut sub denumirea de ”Gloduri hotar”, este drumul care separă acest sat de Preutești.

”Poate să apară întrebarea de ce sunt drumuri modernizate în continuarea unora care deja au trecut prin acest proces? Noi, la nivelul comunei Preutești, am gândit să modernizăm din centrul satelor spre periferie, iar acum prin acest proiect deja ajungem la capătul ulițelor în marea majoritate a satelor”, a explicat primarul Ion Vasiliu.

Vor mai fi lucrări în Preutești, Huși și Leucușești

În Preutești, primul tronson are 928 de metri și pleacă din drumul ”Gloduri hotar” și iese în drumul județean, în zona stației CFR. Al doilea tronson din Preutești este situat la intrarea în sat, dinspre Fălticeni, pe o lungime de 402 metri. Denumirea populară este ”Satul nou”, iar în nomenclatorul actual este strada Primăverii. Al treilea tronson va fi betonat pe o lungime de 379 de metri.

În satul Huși, prin PNDL 2 au fost reabilitate drumuri pe o lungime de circa 3 kilometri, iar acum urmează alte două tronsoane. Primul pleacă din drumul județean și are o lungime de 223 de metri, în zona numită ”Ionescu”, iar al doilea pleacă din drumul modernizat anterior, denumit zona Casei Parohiale Huși, și are o lungime de 228 de metri.

Satul Leucușești are un specific aparte, cu trei intrări, dinspre DJ 208B, modernizat integral până în zona centrală prin PNDL 2, dinspre Antilești și dinspre Vadu Moldovei, prin zona Fundoaia.

Prin proiectele anterioare au fost modernizați circa 5 kilometri de drumuri, dar acum vom continua cu un nou tronson de 605 metri, căruia popular i se spune ”Horaiț” și care merge spre Schitul Vasile cel Mare. Prin finalizarea acestui proiect, 80% din drumurile din satul Leucușești vor fi modernizate.

Vlad Simeria, reprezentantul firmei care va executa lucrările, a spus că societatea pe care o reprezintă are expertiza, utilajele și oamenii cu care să finalizeze totul rapid, eficient și la un nivel calitativ.

Lucrările urmează să înceapă în scurt timp, iar în doi ani se speră că totul se va încheia.