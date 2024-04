Infrastructură

Președinții consiliilor județene Suceava și Botoșani au semnat, vineri, contractul pentru realizarea studiilor și proiectelor necesare pentru construcția drumului expres de mare viteză dintre cele două municipii. Semnarea contractului a avut loc la sediul Consiliului Județean Suceava, care este și liderul acestui proiect. La semnarea contractului au participat oficialități din cele două județe, respectiv președinții consiliilor județene Suceava și Botoșani, Gheorghe Flutur, respectiv Doina Fedorovici, primarii municipiilor Suceava și Botoșani, Ion Lungu, respectiv Cosmin Ionuț Andrei, și un reprezentant al companiei care a câștigat licitația pentru întocmirea studiilor și proiectelor, Consitrans România.

Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că acest drum expres este un proiect extrem de dorit de județele Suceava și Botoșani, iar pentru realizarea lui a fost realizată o asociere între cele două consilii județene, primăriile Suceava și Botoșani.

„Este ozi extrem de importantă astăzi la Suceava. Am semnat contractul pentru întocmirea documentației pentru drumul expres în regim de autostradă Suceava – Botoșani. De precizat că asocierea dintre autoritățile din cele două județe a făcut un acord cu Ministerul Transporturilor pentru a ni se da nouă posibilitatea să demarăm procedurile, iar CJ Suceava a devenit lider de proiect. Am scos la licitație toată documentația și a câștigat compania Consitrans România, am semnat proiectul și așteptăm să își facă treaba”, a spus Flutur.

El a arătat că acest drum expres are 19,5 kilometri, o lățime de 21 de metri, cu separatoare de sens și zone de siguranță, iar costul se ridică la circa 126 de milioane de euro. Proiectul prevede construcția a patru poduri, o supratraversare a căii ferate, un pod peste Siret, noduri rutiere la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava, la varianta ocolitoare Botoșani, pădurea Baisa și se are în vedere și un nod rutier în zona Huțani pentru a face legătura cu nordul județului Botoșani, cu granița cu Ucraina și cu Dorohoiul. Președintele CJ Suceava a spus că valoarea studiului de fezabilitate este de 14,3 milioane de lei.

„E o zi istorică și aș vrea să scot în evidență ceva. Acest drum înseamnă nașterea unui pol economic în nord-estul României. Când distanțele sunt mai ușor de parcurs între Suceava și Botoșani trebuie să ne gândim în primul rând la dezvoltare economică. Zona noastră are nevoie ca de aer de dezvoltare economică și eu mă bucur că am găsit înțelegere. Tot respectul meu pentru modul în care am colaborat și sper ca acest drum să producă efecte pentru această parte de țară”, a declarat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava: prin construcția acestui drum, zona Suceava – Botoșani va deveni extrem de atrăgătoare pentru investitori

Gheorghe Flutur a adăugat că și prin acest proiect mare de infrastructură „nord-estul României a intrat în aceste zile într-o zodie bună a investițiilor”. Astfel, Flutur a amintit că săptămâna trecută Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru primul tronson din Autostrada Nordului, respectiv varianta ocolitoare Gura Humorului. „Trebuie spus că CJ Suceava a intrat partener pentru a continua proiectul autostrăzii pe traseul Suceava – Gura Humorului – Frasin pe zona de munte. Mai mult, joi, Guvernul României a aprobat indicatorii și pentru A7 Pașcani – Suceava, și aici fiind o muncă uriașă. Iar acum continuăm spre Botoșani. Lucrurile încep să se lege, să se vadă luminița de la capătul tunelului. Aveam nevoie ca de aur de această rețea de autostrăzi pentru că altfel te gândești la dezvoltare economică, altfel chemăm diaspora înapoi acasă pentru că în felul acesta au o perspectivă la locuri de muncă mai bine plătite”, a precizat președintele CJ Suceava. El s-a declarat convins că, prin construcția acestui drum, zona Suceava – Botoșani va deveni extrem de atrăgătoare pentru investitori.