Duminică, 14 Aprilie 2024 (22:02:40)

Echipele care au lucrat de sâmbătă seara neîntrerupt la remedierea avariei apărute la o conductă de canalizare de sub bulevardul 1 Mai din municipiul Suceava au finalizat intervenția duminică seara. Viceprimarul Lucian Harșovschi și-a exprimat mulțumirea că termenul pe care l-a acordat operatorului de apă și canalizare, ACET SA, pentru remediere, a fost respectat.

Harșovschi a fost la fața locului atât sâmbătă, cât și duminică, la prima oră, la fel ca și primarul Ion Lungu, și a reproșat conducerii ACET că nu a făcut același lucru.

„Am luat atitudine și am stat cu ei [n.r. cu muncitorii] până târziu, iar dimineață am revenit și m-am asigurat că au ce trebuie. Din păcate, nimeni din conducerea ACET nu a fost la fața locului pentru a vedea gravitatea situației și a lua deciziile corecte direct de acolo. Am speranța că până diseară se va rezolva și mâine noapte se va readuce la starea inițială asfaltul”, a declarat viceprimarul Lucian Harșovschi duminică după-amiază. Acesta a mai precizat că echipele primăriei sunt pregătite să intervină pentru asfaltarea zonei stradale care a avut de suferit în urma avariei și intervenției pentru remediere.